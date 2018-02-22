64 مليار دولار.. لقطاع الترفيه خلال السنوات العشر المقبلة في السعودية

أعلنت الهيئة العامة للترفيه الحكومية بالسعودية الخميس، أن الرياض تعتزم استثمار نحو 64 مليار دولار في قطاع الترفيه خلال السنوات العشر القادمة. وأضافت الهيئة أن القطاعين العام والخاص سيشاركان في تمويل المشاريع التي تتضمن بناء دار للأوبرا.

أعلنت السعودية الخميس أنها ستستثمر 240 مليار ريال (نحو 64 مليار دولار) في قطاع الترفيه في السنوات العشر المقبلة، على أن يتم جمع هذه الأموال من الحكومة والقطاع الخاص.

وقال أحمد بن عقيل الخطيب رئيس الهيئة العامة للترفيه الحكومية في مؤتمر صحافي في الرياض أن من بين المشاريع المرتبطة بقطاع الترفيه بناء دار للأوبرا.

وأضاف "بدأنا فعلا في بناء البنية التحتية هذه وإن شاء الله ترون التغيير بدءا من 2020".

خمسة آلاف حدث ثقافي خلال العام 2018

وقال الخطيب إن جدول الفعاليات الترفيهية للعام 2018 وحده يشمل نحو "خمسة آلاف" حدث. وعرضت على شاشة كبيرة في قاعة المؤتمر بعض الفعاليات التي تخطط المملكة لاستضافتها، وأيضا مقتطفات من حفلات لفنانين عالميين، بينهم الكندي براين آدامز، وفرقة "مارون 5" الأمريكية.

وشهدت السعودية منذ تولي الأمير الشاب محمد بن سلمان منصبه وليا للعهد في منتصف العام الماضي، سلسلة من الفعاليات الموسيقية والترفيهية غير المسبوقة، وبينها إقامة حفلات لفرق ومغنين غربيين.

وتزامنت هذه النشاطات مع خطوات تعبر عن انفتاح اجتماعي متسارع في المملكة المحافظة، وبينها السماح للمرأة بقيادة السيارة بدءا من حزيران/يونيو المقبل، وإعادة فتح دور السينما.

ويشكل قطاعا الترفيه والسياحة حجر الأساس في "رؤية 2030"، الخطة الاقتصادية التي طرحها ولي العهد في 2016 والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بهدف وقف الارتهان التاريخي للنفط خصوصا مع انخفاض سعر الخام.

والمملكة التي تعد 32,5 مليون نسمة وظلت مغلقة فترة طويلة، ستبدأ بمنح تأشيرات سياحية في مسعى إلى اجتذاب 30 مليون سائح سنويا بحلول سنة 2030، أي قرابة ضعفي العدد الراهن.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 22/02/2018