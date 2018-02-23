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الشرق الأوسط

السعودية: موظفون فرنسيون لم يتقاضوا أجورهم منذ 2016 رغم وعود الحريري

© أ ف ب/ أرشيف | رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري

نص فرانس 24

آخر تحديث : 23/02/2018

ينتظر موظفون فرنسيون سابقون في شركة "سعودي أوجيه" تسوية وضعهم المالي العالق منذ 2016. ولم يتقاض الموظفون أجورهم رغم وعود رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري المساهم الرئيسي في الشركة بإيجاد حل لملفاتهم.

يرتقب الموظفون الفرنسيون السابقون في شركة "سعودي أوجيه"، تسوية مشكلة رواتبهم غير المدفوعة التي تتعهد باريس بحلها في أقرب وقت ممكن، حسبما أكدت وكيلة نحو مئة موظف منهم. ويعتبر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري المساهم الرئيسي في المجموعة السعودية.

وعود الحريري

وكان الحريري قد تعهد أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته باريس في أوائل أيلول/سبتمبر أن "يحل هذه المشكلة ويسوي متأخرات الأجور".

ولدى عودته إلى قصر الإليزيه في تشرين الثاني/نوفمبر بعد إعلان استقالته، أكد الحريري "متابعته عن قرب" تقدم الملف مضيفا أن السعوديين تعهدوا "دفع ما تبقى من المستحقات" التي لم تسدد.

ولم يتقاض بعض الموظفين رواتبهم لمدة تصل إلى سنتين. ففي أيلول/سبتمبر 2016، حصل216  موظف فرنسي في "سعودي أوجيه" من الحكومة السعودية على ما يعادل تسعة أشهر من رواتبهم غير المدفوعة بعد مفاوضات مباشرة بين الرياض وباريس.

وقالت المحامية كارولين واسرمان لوكالة الأنباء الفرنسية إنه لم يتم دفع شيء منذ ذلك الحين مضيفة "أشعر بأن السلطات الفرنسية تخلّت عنا فيما حصلنا على دعم كبير في البداية".

وتقول المحامية إن على "سعودي أوجيه" أن تسدد قرابة17  مليون يورو من متأخرات الموظفين وخمسة ملايين يورو إلى صناديق التقاعد وإلى الصندوق الفرنسي للعاملين في الخارج ومكتب التوظيف الفرنسي.

وأكد مصدر دبلوماسي لوكالة الأنباء الفرنسية "إن سفارتنا لدى الرياض تواصل جهودها" من أجل "التوصل إلى دفع كامل المبالغ المستحقة إلى الموظفين الفرنسيين".

أزمة مالية

واعتبارا من منتصف 2015، تأثرت الشركة المزدهرة التي كانت تنفذ مشاريع بناء ضخمة بتدهور أسعار النفط التي تسببت في وقف مشاريع البناء في المملكة.

وفقدت المجموعة الغارقة في الديون قدرتها على الاستدانة مجددا وباتت عاجزة بالتالي عن دفع ديون نحو56  ألف موظف من ثلاثين جنسية.

ومن بين هؤلاء240  فرنسيا باتوا مديونين هم أيضا وعجز بعضهم عن دفع إيجار مساكنهم أو مصاريف مدارس أولادهم وباتوا غير قادرين على مغادرة المملكة قبل تسوية أوضاعهم.

وانبثقت "سعودي أوجيه" و"أوجيه إنترناشونال" عن شركة "أوجيه" التي أنشأها مارسيل أوجيه عام1950  في سانت-وان قرب باريس واشتراها عام1979  والد سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، الذي اغتيل عام2005 .

وفي نيسان/أبريل 2017، ندد الاتحاد العام للنقابات الفرنسي (سي جي تي) بمنح الحريري وسام شرف مذكرا بأن "أوجيه إنترناشونال" التي صرفت نحو مئة موظف في فرنسا، "تملك أصولا تبلغ قيمتها أكثر من78  مليون يورو" على شكل عقارات فاخرة في باريس.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 23/02/2018

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