اليمن: قتلى في هجوم انتحاري مزدوج في عدن تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية"

أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" مسؤوليته عن هجوم انتحاري مزودج استهدف السبت مقر قوات مكافحة الإرهاب في عدن اليمنية. وأشار مسؤولون أمنيون إلى مقتل خمسة أشخاص بينهم عناصر أمن وطفل في التفجيرين.

أعلن مسؤولون مقتل خمسة أشخاص في هجوم انتحاري مزدوج اليوم السبت استهدف مقر قوات مكافحة الإرهاب في مدينة عدن اليمنية وتبناه تنظيم "الدولة الإسلامية".

وفي بيان نشره عبر وكالته " الدعائية أعماق" قال التنظيم المتطرف إن "عمليتان استشهاديتان تضربان مقر مكافحة الإرهاب بحي التواهي في عدن".

وقال مدير أمن عدن العميد شلال شايع إن خمسة أشخاص بينهم عناصر أمن وطفل قتلوا في التفجيرين اللذين استهدفا المقر الواقع في حي التواهي في عدن. وأضاف أن 24 مدنيا كانوا عند شاطئ قريب أصيبوا بجروح إضافة إلى سبعة حراس.

وأشاد الشايع بـ"يقظة" عناصر الأمن مشيرا إلى أنهم تمكنوا من اعتراض السيارتين المفخختين ومنعهما من دخول المجمع.

ويأتي الهجوم عقب مواجهات دامية شهدتها عدن الشهر الماضي حيث سيطر انفصاليون جنوبيون على معظم مناطق المدينة الساحلية من الحكومة المدعومة من السعودية.

وكانت عدن مقر حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي منذ أجبرت على مغادرة العاصمة صنعاء في 2014 بعد سيطرت الحوثيون عليها.

وخلال حالة الفوضى التي عاشها اليمن على مدى السنوات الأخيرة، تبنى تنظيم "الدولة الإسلامية" عدة هجمات وقعت في عدن وأسفرت عن سقوط مئات الضحايا واستهدفت القوات الحكومية على وجه الخصوص.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا يدعم قوات هادي منذ2015 في الحرب ضد الحوثيين، أسفرت عن مقتل أكثر من 9200 شخص.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 24/02/2018