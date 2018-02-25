ماكرون وميركل يبحثان وقف إطلاق النار في سوريا مع بوتين

تجدد القصف الجوي على الغوطة الشرقية، غداة تبني مجلس الأمن قرار بوقف إطلاق النار في سوريا مدة 30 يوما، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد. وعلى الصعيد الدبلوماسي، قالت الرئاسة الفرنسية مساء السبت في بيان، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمسشارة الألمانية أنغيلا ميركل سيبحثان الأحد، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقف إطلاق النار في سوريا.

تجددت غارات النظام السوري الأحد على الغوطة الشرقية، رغم قرار تبناه مجلس الأمن الدولي مساء السبت يطلب هدنة "من دون تأخير" في معقل فصائل المعارضة المحاصر، حسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن "استؤنفت عند الساعة السابعة والنصف صباحا الغارات الجوية بغارتين على منطقة الشيفونية في ضواحي دوما" في الغوطة الشرقية حيث قتل نحو 519 مدنيا خلال سبعة ايام من القصف.

وليلا، تزامن تصويت مجلس الأمن على القرار الذي أيدته روسيا مع شن طائرات حربية سورية مدعومة من القوات الجوية الروسية غارات جديدة على الغوطة الشرقية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن غارات السبت أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 41 مدنيا بينهم ثمانية أطفال. ونفت روسيا أن تكون قد شاركت في هذه الغارات

محادثات بين ماكرون وميركل وبوتين حول الوضع في سوريا

وعلى الصعيد الدبلوماسي، أعلن الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل يعتزمان إجراء محادثات الأحد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتناول وقف إطلاق النار في سوريا، في الوقت الذي شنت فيه مقاتلات سورية غارات جديدة على الغوطة الشرقية.

وستتركز هذه المحادثات التي أعلن عنها بعد تصويت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في سوريا على "تنفيذ هذا القرار وخريطة الطريق السياسية المطلوبة لتحقيق سلام دائم في سوريا"، بحسب بيان الرئاسة الفرنسية.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيانها إن وقف إطلاق النار كان "خطوة أولى ضرورية"، مضيفة أنها ستكون "يقظة للغاية" للعمل على ضمان تنفيذه.

وأكد الإليزيه أن "على جميع الدول المعنية أن تتحرك من أجل التطبيق التام للالتزامات التي قطعت خلال الأيام التالية، بدءا بالجهات الضامنة لـ(اتفاق) أستانا، روسيا وتركيا وإيران".

كما يتوجه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الثلاثاء إلى موسكو بحسب ما أعلنت المتحدثة باسمه صباح الأحد في بيان.

أوضحت المتحدثة أنه "سيبحث بهذه المناسبة مع نظيره الروسي سيرغي لافروف جميع السبل الكفيلة بتطبيق فعال لقرار مجلس الأمن الدولي 2401 وتحريك الجهود الدولية للتوصل إلى حل سياسي للنزاع".

ويعتقد أن أكثر من 500 مدني قتلوا بعد أسبوع من القصف الكثيف لقوات النظام السوري استهدف معقل فصائل المعارضة في الغوطة الشرقية عند أطراف دمشق.

غوتيريس يدعو إلى تنفيذ القرار الأممي "بشكل فوري"

من جهته، رحب الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش السبت بقرار مجلس الأمن الدولي وقف إطلاق النار لمدة ثلاثين يوما في سوريا، وقال انه يجب تنفيذ هذا القرار "بشكل فوري".

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك "يؤكد الأمين العام على توقعاته بأن يتم تنفيذ هذا القرار بشكل فوري ومستمر، وخاصة لضمان الإدخال الفوري والآمن والمستمر دون عرقلة للمساعدات والخدمات الإنسانية وإجلاء المرضى والجرحى وتخفيف المعاناة عن الشعب السوري".

وذكّر غوتيريش كل الأطراف "بواجبهم الحتمي" في حماية المدنيين، مضيفا أن "الجهود لمحاربة الإرهاب لا تحل مكان هذه الإلتزامات".

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 25/02/2018