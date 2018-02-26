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الشرق الأوسط

حصري: محاكمة الجهاديين.. المهمة الصعبة لأكراد سوريا في القامشلي

© صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

فيديو مايسة عواد , روميو لانغلوا

آخر تحديث : 26/02/2018

كيف تحاكم القوات الكردية الجهاديين الذين كانوا يقاتلون تحت لواء تنظيم "الدولة الإسلامية"؟ موفدا فرانس24 إلى سوريا مايسة عواد وروميو لانغلو تمكنا من متابعة إحدى جلسات لمحاكمة في مدينة القامشلي، عاصمة الأكراد في الشمال الشرقي السوري على الحدود التركية، والدخول إلى سجن خاص للجهاديين حيث يقضي المحكومون عقوباتهم.

نشرت في : 26/02/2018

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