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حصري: محاكمة الجهاديين.. المهمة الصعبة لأكراد سوريا في القامشلي
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المغرب: توقيف 65 شخصا على خلفية أحداث شغب شهدتها مباراة لكرة القدم
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موجة صقيع قاسية مصدرها سيبيريا تجتاح فرنسا وعدة بلدان أوروبية
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السلطات النيجيرية تؤكد فقدان 110 تلميذات في هجوم "بوكو حرام" على مدرسة
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المغرب: اعتقال الصحفي بوعشرين المعروف بانتقاده للسلطة على خلفية اتهامات باعتداءات جنسية
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ماكرون يبلغ أردوغان أن الهدنة في سوريا يجب أن تشمل عفرين كذلك
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فرنسا: من هو ميشال كاردون "السجين المنسي" وراء القضبان منذ 40 عاما؟
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لبنان: الحريري يتسلم دعوة لزيارة السعودية بعد 4 أشهر على أزمة استقالته منها
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اليمن: غارة للتحالف "عن طريق الخطأ" تؤدي إلى مقتل 6 عسكريين على الأقل
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جان ماري لوبان: كنت سأمارس التعذيب في الجزائر "دون شك" لو طلب مني ذلك
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معرض "اللوفر في طهران" يرى النور بعد ثلاث سنوات من المفاوضات
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مجلس الأمن: روسيا تمنع اعتماد قرار بشأن انتهاك إيران حظر الأسلحة في اليمن
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