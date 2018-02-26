الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

النقاش

الأمم المتحدة - الغوطة الشرقية : امتحان على الميدان

للمزيد

حدث اليوم

القدس-كنيسة القيامة : ما أسباب إغلاق الأبواب؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

لماذا لا يتوقف القتل في الغوطة الشرقية؟

للمزيد

حوار

وزير الطاقة والمياه اللبناني: "نرفض التعميم بوجود طبقة سياسية فاسدة ستستغل القطاع النفطي"

للمزيد

مراقبون

"الأرشيف السوري" منصة لتوثيق فظاعات الحرب في سوريا

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

الملف اليمني هو النموذج الجديد لتعامل الولايات المتحدة في الشرق الأوسط!!

للمزيد

تكنوفيليا

تقرير يحذر من استخدامات خبيثة للذكاء الاصطناعي تهدد العالم!

للمزيد

مراسلون

مراسلون - فلوريدا: مجزرة أخرى

للمزيد

أسبوع في العالم

سوريا-الغوطة الشرقية : هل تبقى كلمة روسيا هي العليا؟

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

سوريا: بوتين يأمر بـ"هدنة إنسانية" يومية في الغوطة الشرقية اعتبارا من 27 فبراير

© أ ف ب | أحد عمال الدفاع المدني المعروفون بالخوذ البيضاء في مدينة سقبة، الغوطة الشرقية 23 شباط/فبراير 2018

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 26/02/2018

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن الرئيس فلاديمير بوتين أمر بإعلان "هدنة إنسانية" يومية في الغوطة الشرقية اعتبارا من 27 شباط/فبراير من الساعة 9,00 وحتى 14,00. كما ستقام ممرات إنسانية لإفساح المجال أمام إجلاء المدنيين.

أفادت وكالات أنباء روسية الاثنين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بإعلان "هدنة إنسانية" يومية اعتبارا من الثلاثاء في الغوطة الشرقية بسوريا، آخر معاقل فصائل المعارضة قرب دمشق، والمستهدفة بغارات يشنها النظام السوري.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو كما نقلت عنه الوكالات الروسية "بأمر من الرئيس الروسي وبهدف تجنب الخسائر في صفوف المدنيين في الغوطة الشرقية، سيتم إعلان هدنة إنسانية يومية اعتبارا من 27 شباط/فبراير من الساعة 9,00 وحتى 14,00".

وأضاف شويغو أن "ممرات إنسانية" ستقام لإفساح المجال أمام إجلاء المدنيين، مشيرا إلى أن تفاصيلها جاهزة وستعلن في وقت قريب جدا.

ويأتي موقف بوتين بعدما اعتمد مجلس الأمن مساء السبت قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار لمدة شهر في سوريا فيما قتل نحو 550 مدنيا خلال ثمانية أيام من الضربات التي يشنها النظام السوري على الغوطة الشرقية.

مداخلة مراسل فرانس 24 رائد جبر من موسكو

وهذا النص تطلب أكثر من 15 يوما من المفاوضات للحصول على موافقة روسيا، حليفة نظام الرئيس بشار الأسد.

وتواصل القصف المدفعي والغارات على الغوطة الشرقية الاثنين ما أسفرعن 17 قتيلا مدنيا بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكانت موسكو أعلنت هدنة أحادية الجانب في حلب في 2016 لإفساح المجال أمام إجلاء مدنيين وسحب مقاتلين قبل أن يستعيد النظام المدينة بالكامل.

واتهم الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الاثنين فصائل المعارضة في الغوطة الشرقية "باحتجاز السكان المحليين رهائن" واصفا الوضع في تلك المنطقة بأنه "متوتر جدا".

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 26/02/2018

  • سوريا

    الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بتطبيق "فوري" لقرار وقف إطلاق النار في سوريا

    للمزيد

  • سوريا

    مجلس الأمن الدولي يتبنى بالإجماع مشروع قرار لوقف إطلاق النار في سوريا

    للمزيد

  • سوريا

    سوريا: أكثر من 500 قتيل مدني خلال 7 أيام من القصف على الغوطة الشرقية

    للمزيد

search

e-mail

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي