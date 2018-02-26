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الشرق الأوسط

اليمن: غارة للتحالف "عن طريق الخطأ" تؤدي إلى مقتل 6 عسكريين على الأقل

© أ ف ب | مقاتلون يمنيون موالون للحكومة يتمركزون في أحد المواقع في محافظة حضرموت في 21 شباط/فبراير.

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 26/02/2018

قتل ستة عسكريين يمنيين على الأقل الاثنين في غارة "عن طريق الخطأ" نفذتها طائرات تابعة للتحالف العسكري بقيادة السعودية، وأصابت معسكرا لهذه القوات. ويقع المعسكر في مديرية نهم التابعة لمحافظة صنعاء، والتي تتشكل من سلسلة جبال شاهقة ووعرة تقع على الطرف الشرقي من العاصمة.

أفادت مصادر عسكرية يمنية الاثنين عن مقتل ستة عسكريين على الأقل في غارة نفذتها طائرات تابعة للتحالف العسكري بقيادة السعودية وأصابت "عن طريق الخطأ" معسكرا لهذه القوات.

وذكرت المصادر أن معسكر القوات الحكومية اليمنية المدعومة من التحالف يقع في مديرية نهم التابعة لمحافظة صنعاء، على بعد نحو 50 كلم شرق العاصمة الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين.

وقال مسؤول عسكري في القوات الحكومية لوكالة الأنباء الفرنسية "قتل ستة عسكريين بينهم ضابط في غارة للتحالف أصابت عن طريق الخطأ معسكرا للقوات الحكومية في نهم". وأضاف أن 15 عسكريا آخر أصيبوا في الغارة.

وذكر مسؤول عسكري آخر في هذه القوات أن حصيلة قتلى الغارة بلغت 20 جنديا وضابطا، إلا أنه تعذر التأكد من هذه الحصيلة من مصادر أخرى.

مداخلة مراسل فرانس 24 علي بردى من نيويورك

ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعا داميا بين المتمردين الحوثيين الشيعة والقوات الحكومية. وشهد النزاع تصعيدا مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على مناطق واسعة في أفقر دول شبه الجزيرة العربية.

وتتشكل منطقة نهم من سلسلة جبال شاهقة ووعرة تقع على الطرف الشرقي من صنعاء. وتمكن الجيش اليمني خلال الشهور الأخيرة من انتزاع عدة مواقع للمتمردين الحوثيين في نهم بدعم من التحالف العسكري.

وقتل في النزاع اليمني أكثر من 9500 شخص، وأصيب عشرات آلاف بجروح. واتهم التحالف من قبل منظمات حقوقية بالتسبب بمقتل عشرات المدنيين في غارات لم تصب أهدافها بدقة.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 26/02/2018

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