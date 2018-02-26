ماكرون يبلغ أردوغان أن الهدنة في سوريا يجب أن تشمل عفرين كذلك

أبلغ الرئيس الفرنسي في اتصال أجراه الاثنين مع نظيره التركي، ضرورة تطبيق الهدنة الإنسانية عملا بالقرار 2401 الذي أقره مجلس الأمن الدولي السبت على كامل الأراضي السورية بما فيها عفرين، حيث تشن تركيا حملة عسكرية ضد المقاتلين الأكراد. وأبدى ماكرون "مخاوف شديدة" حيال استمرار الهجمات على المدنيين والمستشفيات في الغوطة الشرقية من قبل النظام السوري.

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين اتصالا هاتفيا بنظيره التركي رجب طيب أردوغان أبلغه فيه أن الهدنة في سوريا يجب أن تطبق أيضا في منطقة عفرين بشمال سوريا حيث تشن تركيا حملة عسكرية ضد المقاتلين الأكراد.

وشدد ماكرون في الاتصال على أن "الهدنة الإنسانية تشمل مجمل الأراضي السورية بما فيها عفرين ويجب أن تطبق في كل مكان ومن قبل الجميع دونما إبطاء"، بحسب ما أوردت الرئاسة الفرنسية في بيان.

كما أبدى ماكرون "مخاوف شديدة" حيال "استمرار الهجمات على المدنيين والمستشفيات في الغوطة الشرقية من قبل النظام السوري".

وشدد ماكرون في المكالمة مع أردوغان على "الضرورة القصوى بأن يتم وقف الأعمال الحربية... بشكل فوري وتام"، عملا بالقرار 2401 الذي أقره مجلس الأمن الدولي السبت.

وكان مجلس الأمن الدولي أقر بالإجماع السبت قرارا يطالب بوقف إنساني لإطلاق النار في مجمل الأراضي السورية لمدة شهر وذلك بعد مقتل نحو 550 مدنيا في غضون سبعة أيام من ضربات النظام السوري على الغوطة الشرقية، آخر معاقل فصائل المعارضة قرب دمشق.

إلا أن تركيا أعلنت الأحد أن الهدنة لا تشمل العمليات التي تشنها ضد مجموعات تقول إنها إرهابية.

وأعلنت الخارجية التركية في بيان أنها "تبقى مصممة على مكافحة المنظمات الإرهابية التي تهدد وحدة الأراضي والوحدة السياسية لسوريا".

ومن دون أن يشير في شكل مباشر إلى قرار مجلس الأمن، أكد أردوغان بدوره أنه لن يكون هناك هدنة في العملية العسكرية التركية التي تستهدف منطقة عفرين في شمال سوريا.

وبدأت تركيا في 20 كانون الثاني/يناير بدعم من مقاتلين في فصائل معارضة سورية عملية عسكرية لطرد وحدات حماية الشعب الكردية من معقلها في عفرين في شمال سوريا.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، امتدادا لحزب العمال الكردستاني.

وشكلت قوات سوريا الديمقراطية رأس حربة في مكافحة تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 26/02/2018