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الشرق الأوسط

مجلس الأمن: روسيا تمنع اعتماد قرار بشأن انتهاك إيران حظر الأسلحة في اليمن

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 26/02/2018

استخدمت روسيا مساء الاثنين الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي ينتقد إيران لتقاعسها عن منع وصول أسلحتها إلى جماعة الحوثي في اليمن. بيد أن المجلس المؤلف من 15 عضوا أقر بالإجماع مشروع قرار منافس اقترحته روسيا لم يشر إلى إيران ومدد نظام عقوبات مستهدفة متعلقا بالحرب الأهلية في اليمن.

استخدمت روسيا حق الفيتو الاثنين في مجلس الأمن ضد مشروع قرار بريطاني دعمته الولايات المتحدة وفرنسا يقضي بتجديد حظر نقل السلاح إلى اليمن مع التنديد بإيران، وتم بعد ذلك اعتماد قرار بالإجماع اكتفى بتجديد الحظر من دون الإشارة إلى إيران.

ويعتبر هذا الأمر بمثابة صفعة للولايات المتحدة وحلفائها التي ضغطت خلال المشاورات لتجديد الحظر، لتحميل إيران مسؤولية تسليم الحوثيين صواريخ من صنعها استخدمت لقصف السعودية عام 2017.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 26/02/2018

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