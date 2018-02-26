مجلس الأمن: روسيا تمنع اعتماد قرار بشأن انتهاك إيران حظر الأسلحة في اليمن

استخدمت روسيا مساء الاثنين الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي ينتقد إيران لتقاعسها عن منع وصول أسلحتها إلى جماعة الحوثي في اليمن. بيد أن المجلس المؤلف من 15 عضوا أقر بالإجماع مشروع قرار منافس اقترحته روسيا لم يشر إلى إيران ومدد نظام عقوبات مستهدفة متعلقا بالحرب الأهلية في اليمن.

استخدمت روسيا حق الفيتو الاثنين في مجلس الأمن ضد مشروع قرار بريطاني دعمته الولايات المتحدة وفرنسا يقضي بتجديد حظر نقل السلاح إلى اليمن مع التنديد بإيران، وتم بعد ذلك اعتماد قرار بالإجماع اكتفى بتجديد الحظر من دون الإشارة إلى إيران.

ويعتبر هذا الأمر بمثابة صفعة للولايات المتحدة وحلفائها التي ضغطت خلال المشاورات لتجديد الحظر، لتحميل إيران مسؤولية تسليم الحوثيين صواريخ من صنعها استخدمت لقصف السعودية عام 2017.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 26/02/2018