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مراقبون

يتناول الأحداث من خلال شهادات مباشرة لأشخاص عايشوا الحدث، ويستعين بصور وأشرطة فيديو وتسجيلات أرسلها مراقبون هواة وتأكد صحافيو فرانس24 من صحتها. السبت الساعة 07:20 بتوقيت باريس.

آخر تحديث : 26/02/2018

"الأرشيف السوري" منصة لتوثيق فظاعات الحرب في سوريا

© فرانس 24

يعمد مراقبنا عن طريق منصة "الأرشيف السوري" جمع أكبر قدر ممكن من الفيديوهات والوثائق التي تؤكد حصول انتهاكات لحقوق الإنسان في الحرب الدائرة في سوريا. وثائق قد تستخدم يوما ما لملاحقة المسؤولين عن هذه الفظاعات في حق المدنيين يوما ما.

إعداد عماد بنسعيّد

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الأرشيف

28/01/2018 AFRICA

معاناة يومية لعمال مناجم في الكونغو الديمقراطية بين المخاطر والأجر الزهيد

عمال المناجم في بيزييه في جمهورية الكونغو الديمقراطية يعانون الأمرين خلال أداء عملهم في مناجم يصعب الوصول إليها وتقع تحت سيطرة مجموعات مسلحة، عمال يكسبون فقط ما يسدون به رمقهم......

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28/01/2018 AFRICA

استدعاء الجيش... لوقف الإجازة المدرسية قبل موعدها الرسمي في أبيديجان

كل عام يسمح تلاميذ وطلبة في مدارس ساحل العاج لأنفسهم بأخذ الإجازة المدرسية الشتوية قبل موعدها. هذه السنة قرر مدير إحدى هذه المدارس وضع حد للظاهرة عبر الاستنجاد بوحدات من الجيش...

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27/01/2018 EUROPE

مختارات من مواضيع "مراقبون"ميزت العام 2017

في هذه الحلقة الخاصة من مراقبون اخترنا لكم مواضيع ميزت العام 2017 من بينها معاناة المهاجرين في مخيمات في صربيا، ونادي للدرجات الهوائية يجمع النساء والرجال في أفغانستان، وكذلك...

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08/12/2017 ليبيا

مهاجر أفريقي فر من سوق الرق في ليبيا يروى تفاصيل تجربته القاسية

مراقبنا الغيني، الذي عاش جحيما حقيقيا في ليبيا، كان من بين المهاجرين الأفارقة الذين عانوا من ويلات تجارة الرق التي كشف عنها مؤخرا. يروي لنا معاناته خلال فترة احتجازه في ليبيا،...

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