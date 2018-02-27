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الشرق الأوسط

شهادة طبيب من الغوطة الشرقية: "أكثر من ألف حالة خطرة، بعضها بالسرطان يجب إجلاؤها فورا"

© صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

فيديو كريمة زيادة , فرانس 24

آخر تحديث : 27/02/2018

تتواصل معاناة سكان الغوطة الشرقية قرب دمشق، خاصة المرضى منهم، بعد أسابيع من القصف المكثف من كل جهات. الدكتور أيمن عيسى طبيب الإسعاف والطوارئ بمشافي الغوطة يصف الوضع بـ"المأساوي" خاصة مع انخفاض درجات الحرارة ونقص المستلزمات الطبية، حيث أكد أن أكثر من ألف حالة مستعجلة وخطرة بعضها مصابة بمرض السرطان يجب إجلاؤها من المنطقة في أسرع وقت ممكن.

نشرت في : 27/02/2018

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