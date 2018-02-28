سعد الحريري يزور السعودية لأول مرة منذ أزمة "الاستقالة"

زار رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري العاصمة السعودية الرياض حيث استقبله العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز. وتعتبر الزيارة هي الأولى إلى المملكة بعد أزمة استقالته المفاجئة التي أعلن عنها من الرياض منذ أربعة أشهر، قبل التراجع عنها لاحقا.

وصل رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري اليوم الأربعاء إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارته الأولى إلى المملكة منذ أزمة استقالته المفاجئة التي أعلن عنها من الرياض قبل نحو أربعة أشهر وتراجعه عنها في بيروت.

و استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الحريري. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن رئيس الحكومة اللبنانية والملك سلمان تدارسا "العلاقات الثنائية والتطورات الأخيرة في لبنان".

وكان الحريري قد قدم في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر من الرياض استقالته عبر خطاب تلفزيوني قبل أن يتراجع عنها في الشهر التالي إثر وساطة فرنسية.

وأثارت استقالته المفاجئة صدمة وأدت إلى توتر العلاقات بين الرياض وبيروت وسط شكوك بأنه وضع قيد "الإقامة الجبرية".

ونشرت الوكالة صورا من لقائهما وهما يتصافحان.

ومن المقرر أن يجري الحريري أيضا محادثات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتأتي زيارة الحريري بعد تلقيه الاثنين دعوة لزيارة السعودية نقلها إليه المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا خلال زيارة له إلى بيروت. ووعد الحريري بتلبيتها "في أقرب وقت ممكن".

والتقى العلولا أيضا الرئيس اللبناني ميشال عون الذي أكد له رغبة لبنان في "الحفاظ على أفضل العلاقات" مع المملكة.

ولعبت الرياض منذ عقود دورا بارزا في لبنان وقدمت له مساعدات على نطاق واسع، تراجعت وتيرتها في ظل التوتر الإقليمي المتصاعد بين الرياض وطهران.

ومن المقرر إجراء انتخابات تشريعية في لبنان في السادس من أيار/مايو هي الأولى منذ 2009.

فرانس 24/أ ف ب

نشرت في : 28/02/2018