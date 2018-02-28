الغوطة الشرقية: لافروف يطالب فصائل المعارضة السورية والأطراف الداعمة لها بإنجاح الهدنة الإنسانية

طالب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأربعاء فصائل المعارضة السورية باتخاذ خطوات لإنجاح "الهدنة الإنسانية" في الغوطة الشرقية وضمان وصول المساعدات بعد اتفاق موسكو مع دمشق على إقامة ممرات إنسانية.

حمل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأربعاء فصائل المعارضة السورية مسؤولية إنجاح "الهدنة الإنسانية" في الغوطة الشرقية، موضحا من جهة أخرى أن بلاده ستواصل دعم النظام السوري "للقضاء على التهديد الإرهابي".

وصرح لافروف أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "أعلنت روسيا والحكومة السورية إقامة ممرات إنسانية في الغوطة الشرقية".

وتابع "الدور الآن على المسلحين (من فصائل المعارضة) والأطراف الراعية لهم للتحرك" مشيرا إلى "المسلحين المتمركزين هناك (في الغوطة) الذين يواصلون قصف دمشق ومنع إيصال المساعدات وإجلاء الراغبين بمغادرة" المنطقة.

جان إيف لودريان عن الهدنة في الغوطة الشرقية

ودخلت الهدنة "الإنسانية" اليومية في الغوطة الشرقية التي أعلنتها روسيا حيز التنفيذ الثلاثاء وتستمر فقط بين الساعة التاسعة صباحا (07,00 ت غ) والثانية من بعد الظهر.

لكنها لم تمنع استمرار العنف حيث اتهمت موسكو ودمشق المجموعات المسلحة بقصف الممر الإنساني المفترض.

وتأتي الهدنة القصيرة في الغوطة الشرقية رغم تبني مجلس الأمن الدولي السبت قرارا يقضي بوقف شامل لإطلاق النار في سوريا "من دون تأخير" ولمدة 30 يوما. ووافقت موسكو على قرار وقف إطلاق النار الأممي السبت لكنه لم يدخل بعد حيز التنفيذ.

وأكد لافروف أن القرار الأممي قد يشكل متنفسا للناس في مختلف أرجاء سوريا لكنه أشار إلى أن الكرة في ملعب المعارضة والأطراف الداعمة لها في واشنطن.

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وقال "يواجه أهالي سوريا اليوم أسوأ أزمة إنسانية. وضع قرار مجلس الأمن الدولي 2401 إطارا لجميع الأطراف للاتفاق على ظروف تخفف معاناة المدنيين في كافة البلاد".

وتابع "ندعو أعضاء ما يسمى التحالف الأمريكي إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرتهم في سوريا".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 28/02/2018