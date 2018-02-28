ريبورتاج حصري: التحدي الأمني في مدينة عدن اليمنية

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ترامب حول هجوم فلوريدا: كنت لأسارع إلى هناك حتى لو لم أكن أحمل سلاحا
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المغربي علاء الدين التميمي: "المغرب سيتأهل للدور الثاني من المونديال وتونس ومصر ستفاجئان العالم"
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السجن ستة أشهر للمطربة المصرية شيرين بسبب تصريحاتها حول مياه النيل
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القضاء الأوروبي: اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يطبق على الصحراء الغربية
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محكمة تشيكية تطلق سراح القيادي الكردي صالح مسلم وأنقرة تعتبر القرار "دعما للإرهاب"
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الحريري يزور السعودية الأربعاء للمرة الأولى منذ أزمة استقالته
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أردوغان في زيارة للجزائر لتحسين المبادلات التجارية وحماية الاستثمارات بين البلدين
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صهر ترامب وكبير مستشاريه جاريد كوشنر يفقد حق الاطلاع على معلومات سرية
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شهادة طبيب من الغوطة الشرقية: "أكثر من ألف حالة خطرة، بعضها بالسرطان يجب إجلاؤها فورا"
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فرنسا: خطة حكومية وحملة تضامن مع المشردين لمواجهة موجة البرد القارس
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حركة طالبان الأفغانية تدعو لمحادثات مباشرة مع الولايات المتحدة
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إيطاليا: حركة "خمس نجوم" تسعى للفوز بالانتخابات البرلمانية
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