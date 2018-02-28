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الشرق الأوسط

ريبورتاج حصري: التحدي الأمني في مدينة عدن اليمنية

© فرانس24 / صورة مقتطفة من الفيديو | عمار الحميداوي موفد فرانس24

فيديو عمار الحميداوي , سيريل بايان

آخر تحديث : 28/02/2018

حالة من الترقب والحذر تخيم على مدينة عدن اليمنية التي تتخذها الحكومة المعترف بها دوليا عاصمة مؤقتة، وكذلك الحراك الجنوبي الانفصالي الذي يزاحم الحكومة على السلطة في هذه المدينة. في الآونة الأخيرة برز تهديد جديد وهو التفجيرات الانتحارية التي ينفذها المتشددون ضد رموز السلطة بالمدينة. موفدا فرانس24 عمار الحميداوي وسيريل بايان أعدا هذا التقرير الذي يسلط الضوء على الوضع الأمني في مدينة عدن.

نشرت في : 28/02/2018

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