الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

النقاش

اليمن - مجلس الأمن : الروسي أنقذ الحوثي؟

للمزيد

حدث اليوم

السعودية : تخمينات أمام التغييرات

للمزيد

حوار

محمد غفير: "مظاهرات أكتوبر 1961 معركة سياسية مفصلية لاستقلال الجزائر"

للمزيد

وقفة مع الحدث

العدل الأوروبية تقول: الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب ...ماذا بعد؟

للمزيد

ضيف اليوم

اليمن.. استمرار المعارك غداة تصويت مجلس الأمن لتمديد حظر السلاح

للمزيد

موضة

السروال الداخلي ذو الخصر المرتفع يعود إلى واجهة الموضة العالمية

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

باريس تجدد موعدها مع معرض الزراعة الدولي

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

فرنسا.. توتر في الشركة الوطنية لسكك الحديد بسبب نية الحكومة إصدار مراسيم لإصلاحها

للمزيد

ريبورتاج

الفواكه الحمراء المكسيكية تزعج المزارعين الأمريكيين

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

تقرير للأمم المتحدة يكشف عن إرسال كوريا الشمالية معدات محظورة إلى سوريا

© أ ف ب | فتيات يحملن علم كوريا الشمالية خلال تدشين حديقة في دمشق عام 2015 أطلق عليها اسم مؤسس كوريا الشمالية كيم إيل سونغ

فيديو فرانس 24

آخر تحديث : 28/02/2018

تمكنت كوريا الشمالية على مدى السنوات الخمس الماضية من تجاوز الحظر الأمريكي المفروض عليها، والسبب حسب تقرير تابع للأمم المتحدة سربته وسائل إعلام هو أنها قامت بشكل متكرر ما بين 2012 و2017، بتهريب أكثر من 40 شحنة من الأسلحة إلى حلفاء لها في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط. وكان بعض هذه الشحنات حسب التقرير موجها إلى سوريا.

نشرت في : 28/02/2018

  • الولايات المتحدة

    هل يمهد التصعيد الأمريكي في سوريا وكوريا الشمالية لحرب باردة جديدة؟

    للمزيد

  • سوريا

    سوريا: إطلاق اسم مؤسس كوريا الشمالية كيم إيل سونغ على حديقة في دمشق

    للمزيد

  • سوريا

    مصادرة شحنة أجزاء صواريخ كورية شمالية يشتبه بأنها كانت متجهة إلى سوريا

    للمزيد

تعليق

search

e-mail

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي