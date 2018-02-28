كنيسة القيامة في القدس تعيد فتح أبوابها بعد تعليق إسرائيل للإجراءات الضريبية

أعادت كنيسة القيامة فتح أبوابها أمام المصلين الأربعاء بعدما علقت إسرائيل الثلاثاء إجراءات ضريبية دفعت الكنائس المسيحية إلى إغلاق الموقع المسيحي الأكثر قداسة في القدس لثلاثة أيام.

كان المسؤولون المسيحيون قد أقدموا على خطوة نادرة للغاية بإغلاق كنيسة القداسة ظهر الأحد، في مسعى للضغط على السلطات الإسرائيلية للتخلي عن إجراءات ضريبية ومشروع قانون سيسمح لإسرائيل بمصادرة الأراضي التابعة للكنيسة.

وأعادت الكنيسة فتح أبوابها الأربعاء أمام المصلين عند الساعة الرابعة (02,00 ت غ) تنفيذا لقرار اتخذته الكنائس الأرثوذكسية والأرمنية والكاثوليكية مساء الثلاثاء بعيد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تعليق الإجراءات المشكو منها وهي عبارة عن قرارات ضريبية ومشروع قانون يقول مسؤولو الكنائس إنه سيسمح لإسرائيل بمصادرة أراض تابعة لها.

وبعد يومين على إغلاق الكنيسة أعلن نتانياهو تعليق الإجراءات الضريبية.

وأكد نتانياهو في بيان أنه سيتم تعيين "فريق مهني" للتوصل إلى حل بالنسبة إلى الإجراءات الضريبية التي تسعى السلطات الإسرائيلية إلى فرضها، مضيفا أنه "نتيجة لذلك، فإن بلدية القدس ستقوم بتعليق إجراءات التحصيل التي قامت باتخاذها في الأسابيع الماضية".

وتعتبر كنيسة القيامة أقدس الأماكن لدى المسيحيين الذين يؤمنون بأنها شيدت في موقع دفن المسيح ثم قيامته، كما أنها وجهة رئيسية للحجاج.

ويبدي مسؤولو الكنائس غضبهم تجاه محاولات السلطات الإسرائيلية في القدس تحصيل ضرائب على ممتلكات الكنيسة التي تعتبرها تجارية، مؤكدة أن الإعفاءات لا تنطبق سوى على أماكن العبادة أو التعليم الديني.

وكان رئيس بلدية القدس الإسرائيلية نير بركات قال في بيان إنه يتوجب على الكنائس دفع متأخرات مستحقة عن الأصول المملوكة للكنائس بقيمة نحو 700 مليون شيكل (أكثر من 190 مليون دولار).

كما يعتبر المسيحيون أن التشريع الذي تنظر فيه الحكومة الإسرائيلية سيسمح بمصادرة ممتلكات الكنيسة.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 28/02/2018