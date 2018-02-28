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الشرق الأوسط

تصادم قطارين في محافظة البحيرة بشمال مصر يخلف عدة قتلى

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 28/02/2018

لقي 10 أشخاص حتفهم وأصيب 15 آخرون في تصادم قطارين بمنطقة كوم حمادة في محافظة البحيرة بشمال مصر الأربعاء، ووقع الحادث بين قطار بضائع وقطار ركاب.

أعلنت وزارة الصحة المصرية مقتل 10 أشخاص وإصابة 15 آخرين بمنطقة كوم حمادة في محافظة البحيرة الواقعة بشمال مصر، على بعد 125 كيلومتر من القاهرة، بعد تصادم قطار بضائع بقطار ينقل ركابا.

وقال خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم الوزارة في بيان إنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.

ولم يعرف سبب التصادم على الفور.

وكان تصادم بين قطارين في الإسكندرية في آب/أغسطس الماضي قد خلف 41 قتيلا.

وكان هذا الحادث الأكثر دموية منذ مقتل 27 شخصا في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 في تصادم بين قطار وحافلة جنوبي القاهرة.

وفي العام 2002 قتل 373 شخصا إثر اندلاع حريق في قطار مزدحم بالقرب من مدينة العياط بجنوب القاهرة.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 28/02/2018

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