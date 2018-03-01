البرلمان العراقي يتبنى قرارا يدعو الحكومة لوضع جدول زمني لمغادرة القوات الأجنبية

تبنى مجلس النواب العراقي الخميس قرارا يدعو الحكومة إلى وضع جدول زمني لمغادرة القوات الأجنبية من البلاد في إشارة إلى التحالف الدولي الذي قدم الدعم خلال المعارك ضد الجهاديين.

اعتمد مجلس النواب العراقي الخميس قرارا يطالب الحكومة بتحديد وتنظيم الزمن لمغادرة القوات الأجنبية من العراق لا سيما التحالف الدولي الذي قدم الدعم في المعارك ضد الجهاديين.

وأفاد بيان مقتضب صدر عن مكتب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري "بعد أن وجه الشكر لجميع الدول التي وقفت مع العراق في حربه ضد عصابات داعش (...) مجلس النواب يصوت على قرار يدعو فيه الحكومة إلى وضع جدول زمني لمغادرة القوات الأجنبية من العراق".

وبإسناد من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة نجحت القوات العراقية من طرد تنظيم "الدولة الإسلامية" من جميع المدن العراقية مع نهاية عام 2017، في حين لم يعد التنظيم يسيطر في سوريا على أي مدينة، لكنه يحتفظ فيها بقرى وبلدات وجيوب ينتشر فيها بضعة آلاف من المقاتلين، دون أن تكون لهم أي مقار.

وضم التحالف عندما كونته الولايات المتحدة في 2014 في عضويته 50 دولة. وبات اليوم يضم 74 دولة إضافة إلى منظمات دولية على غرار الإنتربول والحلف الأطلسي.

وكانت واشنطن قد أعلنت في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2017 سحب 400 من عناصر مشاة البحرية (مارينز) من سوريا من الألفي جندي الذين تنشرهم في هذا البلد. وتنشر في العراق خمسة آلاف عسكري.

وأعلن العراق في كانون الأول/ديسمبر الماضي "انتهاء الحرب" ضد التنظيم المتطرف، بعد ثلاث سنوات من المعارك الدامية.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 01/03/2018