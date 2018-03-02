سوريا: الغرب يصعد لهجته تجاه دمشق وسط استمرار الأزمة في الغوطة الشرقية

صعدت العديد من الدول الغربية حدة خطابها تجاه دمشق مطالبة بمحاسبة النظام السوري على الحملة العسكرية التي يشنها ضد الغوطة الشرقية المحاصرة قرب العاصمة. ويأتي هذا التصعيد اللفظي مع استمرار قصف نظام الرئيس بشار الأسد للمنطقة المحاصرة، التي تقول منظمات إنسانية إن عشرات آلاف المدنيين فيها بحاجة لمساعدات طبية وغذائية عاجلة.

في الوقت الذي يتستمر فيه الأزمة في الغوطة الشرقية التي يحتاج عشرات آلاف المدنيين فيها إلى مساعدات غذائية وطبية ملحة بحسب منظمات إنسانية، صعدت الدول الغربية لهجتها إزاء دمشق مؤكدة على ضرورة "محاسبتها" جراء الحملة العسكرية في المنطقة المحاصرة.

وتنتظر الأمم المتحدة السماح لها بإدخال مساعدات إلى الغوطة الشرقية التي تحاصرها قوات النظام منذ العام 2013، وتتعرض منذ نحو أسبوعين لحملة قصف أسفرت وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 628 مدنيا بينهم 151 طفلا، وإصابة أكثر من 3500 آخرين بجروح.

وفي جنيف، قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تأجيل التصويت على مشروع قرار قدمته بريطانيا يطالب بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الذي ينص على وقف لإطلاق النار 30 يوما في سوريا "من دون تأخير"، لإتاحة المجال أمام إدخال المساعدات وإجلاء المرضى.

كما تطالب بريطانيا أيضا بفتح تحقيق "عاجل حول الأحداث الأخيرة في الغوطة الشرقية".

وتبلغ مساحة المنطقة الخاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة حوالى 100 كلم مربع من إجمالي مساحة الغوطة الشرقية.

وفي مكالمة هاتفية الخميس، أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "النظام السوري يجب أن يحاسب على التدهور المتواصل للوضع الإنساني في الغوطة الشرقية".

كما شدد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة على أنهما لن "يتسامحا" في حال ثبت استخدام أسلحة كيميائية.

"ننتظر المساعدة"

وينتشر الدمار بشكل واسع في مدن وبلدات الغوطة الشرقية، وبدا المشهد ذاته في مدينتي دوما وحمورية حيث تحولت أبنية عدة إلى جبال من الركام فيما انهارت أخرى جزئيا، وسقطت واجهات المحال. وتراكمت في الشوارع الحجارة وأشرطة الكهرباء المقطعة.

وتسبب حصار الغوطة الشرقية بنقص كبير في المواد الغذائية والمستلزمات الطبية. وكان السكان يعتمدون على مساعدات دولية تدخل بشكل متقطع وعلى زراعات محلية أو يأتون بالمواد الغذائية عبر طرق التهريب.

أما اليوم فإن السكان ينهون آخر ما خزنوه من مواد غذائية في منازلهم، وما توفر يباع بأسعار عالية جدا.

وتعاني الكوادر الطبية أيضا من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية مع توافد الجرحى يوميا إلى المستشفيات.

وعلى سرير في مستشفى في دوما، تبكي الطفلة حلا (عام ونصف) وقد لفت رجلها اليمنى بضماد أبيض اللون. ووجد الأطباء أن الحل الوحيد يكمن في بترها بسبب النقص في المستلزمات الطبية اللازمة لعملية جراحية تنقذ رجلها.

وقال الطبيب المساعد محمد "حلا ليست الحالة الوحيدة، لدينا الكثير من الأطفال والمدنيين اللذين كانوا ضحية هذا الحصار المفروض علينا"، مضيفا "لم يستطع هذا العالم فعل أي شيء لحلا وأمثالها".

وأضاف "نحن ننتظر المساعدات للحفاظ على أرواح المدنيين (...) نحن ننتظر رد فعل من هذا العالم".

وأعلنت الأمم المتحدة الخميس أنها قد تتمكن من إيصال مساعدات إلى الغوطة الشرقية "في غضون أيام"، معتبرة في الوقت ذاته أن الهدنة الروسية السارية منذ الثلاثاء لساعات قليلة يوميا "غير كافية".

وتنتظر أكثر من 40 شاحنة محملة بالمساعدات الإذن لدخول الغوطة الشرقية.

معبر فارغ

وبمعزل عن قرار مجلس الأمن حول سوريا، تسري منذ الثلاثاء يوميا بين التاسعة صباحا (07:00 ت غ) والثانية بعد الظهر هدنة أعلنت عنها روسيا. ويفتح خلالها "ممر إنساني" عند معبر الوافدين، الواقع شمال شرق مدينة دوما لخروج المدنيين.

إلا أنه لم يسجل خلال أربعة أيام خروج أي مدني سوري عبر المعبر الذي حددته روسيا.

ومنذ الثلاثاء، تراجعت وتيرة القصف الذي كان الأسبوع الماضي يستهدف يوميا بعشرات الغارات والصواريخ مدنا وبلدات عدة موقعا في اليوم الواحد عشرات القتلى.

ورغم الهدنة الروسية، تواصل القصف على منطقة المرج ومحيط بلدة الشيفونية حيث تدور اشتباكات بين قوات النظام وفصيل جيش الإسلام، أبرز فصائل الغوطة الشرقية.

وأفاد المرصد عن سيطرة قوات النظام على بلدتين جنوب الغوطة.

وتتهم موسكو ودمشق الفصائل المعارضة بمنع المدنيين من المغادرة وباستهداف المعبر بالقذائف، الأمر الذي تنفيه الفصائل.

ومن المفترض نقل الراغبين بالخروج إلى "مركز إيواء" في منطقة الدوير شمال دمشق.

وأعرب سكان عدة في الغوطة الشرقية عن خشيتهم من الخروج من دون ضمانات "لغياب الثقة في روسيا"، ومنهم من يخشى التجنيد الإلزامي.

وقال رائد (27 عاما) في حمورية "نحن لا نرغب بالخروج إلى مراكز إيواء، بيوتنا هنا وأرضنا هنا. لا نريد أن نخرج ونتعرض للإذلال".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 02/03/2018