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الشرق الأوسط

سوريا: الجيش التركي يسيطر على بلدة دير صوان شمال عفرين

© فرانس24 / صورة مقتطفة من الفيديو

فيديو حسين أسد , فاطمة كيزيلبوقا , هاكسي مايلز بلكن

آخر تحديث : 02/03/2018

انتزعت أنقرة وحلفاؤها من مقاتلي الجيش السوري الحر السيطرة على بلدة دير صوان بشمال عفرين من وحدات حماية الشعب الكردية. لم تستغرق العملية سوى يومين، لكن خطرها لا يزال قائما بسبب انتشار الألغام في العديد من منازل البلدة. تقرير حسين أسد وفاطمة كيزلبوغا وهاكسي مايلز بلكن.

نشرت في : 02/03/2018

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