سوريا: الجيش التركي يسيطر على بلدة دير صوان شمال عفرين

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سوريا: الأمم المتحدة تعتبر هدنة الساعات الخمس في الغوطة الشرقية غير كافية
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أغنى سكان الاتحاد الأوروبي بريطانيون وأفقرهم بلغاريون
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إيطاليا: بنك "لا مونتي دي باسكي" مفخرة مدينة سيينا في قلب معركة الانتخابات التشريعية
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سياسيون فرنسيون يقضون الليل في شوارع باريس تضامنا مع المشردين
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المقاتلون الفرنسيون في صفوف الفصائل الكردية في سوريا: مسألة العودة المثيرة للجدل (2/2)
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فرنسا: توجيه الاتهام إلى مارين لوبان لنشرها صورا لفظاعات تنظيم "الدولة الإسلامية" في 2015
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سوريا: الصليب الأحمر يدخل أول قافلة مساعدات إلى عفرين منذ بدء الهجوم التركي
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تونس: قضاة ومحامون يعتصمون أمام محكمة احتجاجا على "ضغوط" الشرطة
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إسبانيا: بيغديمونت يتخلى عن الترشح لرئاسة كاتالونيا لتسريع تشكيل حكومة
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فيديو: شركات أمريكية تقرر منع بيع الأسلحة لمن يبلغون أقل من 21 عاما
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الاتحاد الأوروبي "سيرد بقوة" على قرار واشنطن فرض رسوم جمركية على الفولاذ والألومينيوم
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أفغانستان: تفجير انتحاري يستهدف موكبا لقوات أجنبية في كابول
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