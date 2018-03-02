سوريا: الجيش التركي يسيطر على بلدة دير صوان شمال عفرين

سوريا: الأمم المتحدة تعتبر هدنة الساعات الخمس في الغوطة الشرقية غير كافية

إيطاليا: بنك "لا مونتي دي باسكي" مفخرة مدينة سيينا في قلب معركة الانتخابات التشريعية

سياسيون فرنسيون يقضون الليل في شوارع باريس تضامنا مع المشردين

المقاتلون الفرنسيون في صفوف الفصائل الكردية في سوريا: مسألة العودة المثيرة للجدل (2/2)

فرنسا: توجيه الاتهام إلى مارين لوبان لنشرها صورا لفظاعات تنظيم "الدولة الإسلامية" في 2015

سوريا: الصليب الأحمر يدخل أول قافلة مساعدات إلى عفرين منذ بدء الهجوم التركي

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