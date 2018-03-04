إيران: فرق الطوارئ تعثر على الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب المنكوبة

عثرت فرق الطوارئ الإيرانية الأحد على الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب التي تحطمت منذ نحو أسبوعين في جنوب غرب البلاد وقتل جميع ركابها البالغ عددهم 66 شخصا، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية.

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الأحد أن فرق الطوارئ عثرت على الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب التي تحطمت بعد اصطدامها بقمة جبل في جنوب غرب إيران قبل أسبوعين مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها من ركاب وأفراد طاقم ومجموعهم 66 شخصا.

ويذكر أن إيران تعرضت لعدد من حوادث تحطم الطائرات في العقود الماضية وتقول طهران إن السبب في ذلك هو العقوبات التي تفرضها عليها الولايات المتحدة مما حال دون استيراد طائرات جديدة أو قطع غيار.

وكانت الطائرة التابعة لشركة آسمان للطيران قد اختفت من على شاشات الرادار بعد 50 دقيقة من إقلاعها من طهران إلى مدينة ياسوج بجنوب غرب البلاد في 18 شباط/فبراير.

وقال رضا جعفر زاده مدير العلاقات العامة بمؤسسة الطيران المدني لوكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء إنه تم تسليم الصندوقين للسلطات القضائية قبل تولي الخبراء فحصهما.

وعطلت الثلوج ووعورة المنطقة الجبلية جهود الإنقاذ مما أجج من مشاعر الحزن والغضب لعائلات الضحايا في مجتمع مبتل بمخاطر السفر جوا.

وتعمل الطائرة ذات المحركين من طراز (إيه.تي.آر 72) منذ أكثر من 24 عاما. وذكرت بيانات استند إليها الموقع الإلكتروني لشبكة سلامة الطيران أن الطائرة عادت إلى الخدمة قبل ثلاثة أشهر وذلك بعد أن ظلت رابضة على الأرض ست سنوات.

وكانت شركة آسمان للطيران قد قالت في وقت سابق إن 65 شخصا كانوا على متن الطائرة بعد أن تغيب أحد الركاب عن الرحلة إلا أنها صححت العدد فيما بعد إلى 66 شخصا.

فرانس24/رويترز

نشرت في : 04/03/2018