الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

أسبوع في العالم

سوريا : هل يزيد الفيتو الروسي الألم السوري؟

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.. تيريزا ماي تريد التوصل إلى اتفاق تجاري واسع النطاق مع الاتحاد الأوروبي

للمزيد

حدث اليوم

سوريا-الغوطة : هل يتكرر سيناريو حلب؟

للمزيد

مراسلون

بنغازي: كفاح من أجل البقاء

للمزيد

موضة

باريس: شمس مراكش في عرض أزياء "جاكموس" و"ديور" تسلط الضوء على حرية المرأة

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

العملة الافتراضية.. هل الدول قادرة على تنظيم أسواق العملات الرقمية؟

للمزيد

أسرار باريس

أسرار باريس | موضة المشدّات التي خطفت أنفاس الفرنسيات

للمزيد

ضيف اليوم

سوريا.. ما هو الوضع الإنساني في الغوطة الشرقية؟

للمزيد

ضيف اليوم

العملية الشاملة -سيناء 2018- العفو الدولية: "القوات المسلحة المصرية تستخدم قنابل عنقودية"

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

إيران: فرق الطوارئ تعثر على الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب المنكوبة

© أ ف ب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 04/03/2018

عثرت فرق الطوارئ الإيرانية الأحد على الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب التي تحطمت منذ نحو أسبوعين في جنوب غرب البلاد وقتل جميع ركابها البالغ عددهم 66 شخصا، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية.

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الأحد أن فرق الطوارئ عثرت على الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب التي تحطمت بعد اصطدامها بقمة جبل في جنوب غرب إيران قبل أسبوعين مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها من ركاب وأفراد طاقم ومجموعهم 66 شخصا.

ويذكر أن إيران تعرضت لعدد من حوادث تحطم الطائرات في العقود الماضية وتقول طهران إن السبب في ذلك هو العقوبات التي تفرضها عليها الولايات المتحدة مما حال دون استيراد طائرات جديدة أو قطع غيار.

وكانت الطائرة التابعة لشركة آسمان للطيران قد اختفت من على شاشات الرادار بعد 50 دقيقة من إقلاعها من طهران إلى مدينة ياسوج بجنوب غرب البلاد في 18 شباط/فبراير.

وقال رضا جعفر زاده مدير العلاقات العامة بمؤسسة الطيران المدني لوكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء إنه تم تسليم الصندوقين للسلطات القضائية قبل تولي الخبراء فحصهما.

وعطلت الثلوج ووعورة المنطقة الجبلية جهود الإنقاذ مما أجج من مشاعر الحزن والغضب لعائلات الضحايا في مجتمع مبتل بمخاطر السفر جوا.

وتعمل الطائرة ذات المحركين من طراز (إيه.تي.آر 72) منذ أكثر من 24 عاما. وذكرت بيانات استند إليها الموقع الإلكتروني لشبكة سلامة الطيران أن الطائرة عادت إلى الخدمة قبل ثلاثة أشهر وذلك بعد أن ظلت رابضة على الأرض ست سنوات.

وكانت شركة آسمان للطيران قد قالت في وقت سابق إن 65 شخصا كانوا على متن الطائرة بعد أن تغيب أحد الركاب عن الرحلة إلا أنها صححت العدد فيما بعد إلى 66 شخصا.

فرانس24/رويترز

نشرت في : 04/03/2018

  • إيران

    إيران: تحطم طائرة على متنها 66 شخصا جنوب غرب البلاد

    للمزيد

  • تحطم طائرة

    كوستاريكا: 12 قتيلا بينهم 10 أمريكيين في تحطم طائرة سياحية

    للمزيد

  • طيران

    عائلات ضحايا الطائرة الماليزية (إم إتش17) يطالبون باحترام رفات ذويهم بعد العثور على بقايا بشرية

    للمزيد

تعليق

search

e-mail

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي