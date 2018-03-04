مصر: المحكمة الدستورية تلغي العقبات القضائية أمام نقل تيران وصنافير إلى السعودية

كشفت صحيفة الأهرام الرسمية السبت أن المحكمة الدستورية العليا في مصر قد ألغت كل الأحكام المتعلقة باتفاقية منح السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير غير المأهولتين، ما يضع حدا لهذه القضية المثيرة للجدل ويقر نقل السيادة عليهما إلى السعودية.

ألغت المحكمة الدستورية العليا في مصر السبت كل الأحكام المتعلقة بالاتفاقية المثيرة للجدل التي منحت السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر، ما يزيل كل العقبات أمام التنازل عنهما، حسبما أوردت صحيفة الأهرام الرسمية عشية زيارة لولي العهد السعودي.

وكانت الحكومة قد أعلنت في نيسان/أبريل 2016 اتفاقية تمنح السيادة على الجزيرتين غير المأهولتين إلى السعودية، ما أثار جدلا كبيرا في البلاد وتظاهرات ضد النظام قمعتها الشرطة. وأقر الرئيس عبد الفتاح السيسي الاتفاقية في حزيران/يونيو بعد قرارات قضائية متضاربة.

وقضت المحكمة الدستورية العليا السبت بـ"عدم الاعتداد بجميع الأحكام القضائية الصادرة... بشأن اتفاقية -تيران وصنافير-"، بحسب موقع صحيفة الأهرام. ويضع القرار حدا لهذه القضية ويقر نقل السيادة عليهما إلى السعودية.

ومن المقرر أن يصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأحد إلى القاهرة في زيارة تستمر يومين في إطار جولته الأولى إلى الخارج منذ تعيينه في منصبه.

وتتحكم جزيرتا تيران وصنافير غير المأهولتين في مدخل خليج تيران، الممر الملاحي الرئيسي للوصول إلى ميناء إيلات الإسرائيلي على خليج العقبة.

وتبرر السلطات المصرية قرار نقل السيادة بأن الجزيرتين الواقعتين بالقرب من الطرف الجنوبي لشبه جزيرة سيناء تعودان إلى السعودية وأن الرياض كانت قد طلبت من القاهرة في العام 1950 تولي حمايتهما.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 04/03/2018