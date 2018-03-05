الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

النقاش

زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر: ما الذي ستحمله لمصر داخليا وللسعودية خارجيا؟

للمزيد

حدث اليوم

إيطاليا-انتخابات : الشعبوية في قلب الحلبة الإيطالية

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

النظام السوري يسعى إلى محو ذاكرة الغوطة الشرقية

للمزيد

أسبوع في العالم

سوريا: هل يزيد الفيتو الروسي الألم السوري؟

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.. تيريزا ماي تريد التوصل إلى اتفاق تجاري واسع النطاق مع الاتحاد الأوروبي

للمزيد

حدث اليوم

سوريا-الغوطة: هل يتكرر سيناريو حلب؟

للمزيد

مراسلون

بنغازي: كفاح من أجل البقاء

للمزيد

موضة

باريس: شمس مراكش في عرض أزياء "جاكموس" و"ديور" تسلط الضوء على حرية المرأة

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

العملة الافتراضية.. هل الدول قادرة على تنظيم أسواق العملات الرقمية؟

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

وزير خارجية إيران ينتقد "تطرف" الاتحاد الأوروبي ساعات قبل استقباله نظيره الفرنسي بطهران

© أ ف ب | وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى جانب مسؤول الأمن القومي الإيراني بطهران. 2018/03/05.

نص فرانس 24

آخر تحديث : 05/03/2018

في الوقت الذي يزور فيه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الاثنين طهران لمناقشة الاتفاق النووي، ندد نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في مقابلة مع صحيفة "اعتماد" الإصلاحية بـ "التطرف" الذي تبديه دول الاتحاد الأوروبي حيال إيران. كما ندد بالدعم السياسي والعسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا حاليا "للمعتدي" السعودي في النزاع في اليمن.

انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مقابلة مع صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، وقبل ساعات من لقاء مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان في طهران، "التطرف" الذي تبديه دول الاتحاد الأوروبي حيال إيران.

وقال ظريف في المقابلة التي نشرت الاثنين إنه "من أجل إبقاء الولايات المتحدة داخل الاتفاق حول النووي الإيراني، فإن الدول الأوروبية تبدي تطرفا وهذا سيضر في نهاية المطاف بسياسة أوروبا".

وحذر ظريف من "أي عمل يهدف إلى إرضاء الطرف الذي هو أكثر من ينتهك الاتفاق النووي، لا يفضي إلى نتيجة"، متابعا: "هناك في الوقت الحاضر مجموعتان انتهكتا الاتفاق النووي: الولايات المتحدة والأوروبيون. الأمريكيون بسبب سياسة واشنطن والأوروبيون بسبب سياسة الولايات المتحدة".

وأفادت تقارير إعلامية بأن لودريان يعتزم أن يطلب من الجمهورية الإسلامية تقديم ضمانات بشأن برنامجها البالستي وطموحاتها الإقليمية، سعيا للحفاظ على الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015 مع تهديد الولايات المتحدة بالانسحاب منه.

وقال ظريف إن "الأوروبيين لم يتمكنوا بسبب سياسة الولايات المتحدة من الإيفاء بالتزاماتهم، وخصوصا في قطاع المصارف. وبالتالي، فإن هاتين المجموعتين ليستا بموقع يخولهما فرض شروط على البلد الذي التزم بتعهداته بالكامل".

وندد وزير الخارجية الإيراني بالدعم الذي قدمه الغرب للعراق في الحرب التي دارت بين البلدين بين 1980 و1988 وبالدعم السياسي والعسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا حاليا "للمعتدي" السعودي في النزاع في اليمن.

وقال ظريف إن الأوروبيين "سبق وقاموا بخيارات خاطئة أسفوا عليها. اليوم أيضا يرتكبون الخطأ ذاته وسيندمون حتما عليه".

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنييس فون در مول أكدت الأحد في بيان أنه "في إطار روحية الاتفاق النووي الموقع في الرابع عشر من تموز/يوليو 2015 تنوي فرنسا المضي قدما في حوار صريح ومتشدد مع إيران". وشددت أن لودريان سيذكر بـ"تمسك" فرنسا بالاتفاق النووي الذي "يؤمن ضمانات صلبة بوجه أي احتمال لاستخدام البرنامج النووي الإيراني لأهداف عسكرية".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 05/03/2018

  • الولايات المتحدة - إيران

    وزير الخارجية الإيراني يعتبر أن سياسة واشنطن النووية تهدد "بفناء" البشرية

    للمزيد

  • فرنسا

    وزير الخارجية الفرنسي يزور إيران في مارس المقبل لبحث المواضيع الإقليمية والاتفاق النووي

    للمزيد

  • إيران

    طهران ترفض تعديل الاتفاق النووي وتتهم ترامب "بمعاداة الشعب الإيراني"

    للمزيد

search

e-mail

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي