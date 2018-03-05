وزير خارجية إيران ينتقد "تطرف" الاتحاد الأوروبي ساعات قبل استقباله نظيره الفرنسي بطهران

في الوقت الذي يزور فيه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الاثنين طهران لمناقشة الاتفاق النووي، ندد نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في مقابلة مع صحيفة "اعتماد" الإصلاحية بـ "التطرف" الذي تبديه دول الاتحاد الأوروبي حيال إيران. كما ندد بالدعم السياسي والعسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا حاليا "للمعتدي" السعودي في النزاع في اليمن.

انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مقابلة مع صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، وقبل ساعات من لقاء مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان في طهران، "التطرف" الذي تبديه دول الاتحاد الأوروبي حيال إيران.

وقال ظريف في المقابلة التي نشرت الاثنين إنه "من أجل إبقاء الولايات المتحدة داخل الاتفاق حول النووي الإيراني، فإن الدول الأوروبية تبدي تطرفا وهذا سيضر في نهاية المطاف بسياسة أوروبا".

وحذر ظريف من "أي عمل يهدف إلى إرضاء الطرف الذي هو أكثر من ينتهك الاتفاق النووي، لا يفضي إلى نتيجة"، متابعا: "هناك في الوقت الحاضر مجموعتان انتهكتا الاتفاق النووي: الولايات المتحدة والأوروبيون. الأمريكيون بسبب سياسة واشنطن والأوروبيون بسبب سياسة الولايات المتحدة".

وأفادت تقارير إعلامية بأن لودريان يعتزم أن يطلب من الجمهورية الإسلامية تقديم ضمانات بشأن برنامجها البالستي وطموحاتها الإقليمية، سعيا للحفاظ على الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015 مع تهديد الولايات المتحدة بالانسحاب منه.

وقال ظريف إن "الأوروبيين لم يتمكنوا بسبب سياسة الولايات المتحدة من الإيفاء بالتزاماتهم، وخصوصا في قطاع المصارف. وبالتالي، فإن هاتين المجموعتين ليستا بموقع يخولهما فرض شروط على البلد الذي التزم بتعهداته بالكامل".

وندد وزير الخارجية الإيراني بالدعم الذي قدمه الغرب للعراق في الحرب التي دارت بين البلدين بين 1980 و1988 وبالدعم السياسي والعسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا حاليا "للمعتدي" السعودي في النزاع في اليمن.

وقال ظريف إن الأوروبيين "سبق وقاموا بخيارات خاطئة أسفوا عليها. اليوم أيضا يرتكبون الخطأ ذاته وسيندمون حتما عليه".

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنييس فون در مول أكدت الأحد في بيان أنه "في إطار روحية الاتفاق النووي الموقع في الرابع عشر من تموز/يوليو 2015 تنوي فرنسا المضي قدما في حوار صريح ومتشدد مع إيران". وشددت أن لودريان سيذكر بـ"تمسك" فرنسا بالاتفاق النووي الذي "يؤمن ضمانات صلبة بوجه أي احتمال لاستخدام البرنامج النووي الإيراني لأهداف عسكرية".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 05/03/2018