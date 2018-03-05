العراق: مصادرة أملاك الرئيس السابق صدام حسين وأكثر من 4 آلاف من أقاربه ورموز نظامه

أعلنت الهيئة العليا العراقية للمساءلة والعدالة، والمكلفة باجتثاث نظام البعث السابق، في بيان نشرته الاثنين أنها حجزت وصادرت أملاك وأموال منقولة وغير منقولة للرئيس السابق صدام حسين و4257 شخصا من أقاربه وأركان نظامه السابق.

أعلنت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة العراقية الاثنين في بيان حجز ومصادرة أملاك والأموال المنقولة وغير المنقولة للرئيس العراقي السابق صدام حسينـ، و4257 شخصا، من أولاده وأحفاده وأقربائه حتى الدرجة الثانية، ووكلائهم ممن أجروا نقل ملكية الأموال المشار إليها في هذا القانون وبموجب وكالاتهم.

وشمل قرار الهيئة المكلفة باجتثاث نظام البعث السابق جميع المحافظين ومن كان بدرجة عضو فرع فما فوق في حزب البعث المنحل، ومن كان برتبة عميد في الأجهزة الأمنية للنظام السابق كجهاز المخابرات، الأمن الخاص، الأمن العسكري، الأمن العام، وفدائيي صدام، وفقا للبيان.

وبين الشخصيات التي شملها القرار، علي حسن المجيد ابن عم صدام حسين، الذي عرف بـ"علي كيمياوي"، أعدم في عام 2010، و برزان إبراهيم الحسن الأخ غير الشقيق لصدام حسين. كما هو الحال مع العميد أحمد صداك بطاح الدليمي ، قائد شرطة الأنبار السابق قتل خلال معارك ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" قبل ثلاثة سنوات.

وضمت اللائحة كذلك نائب الرئيس طه ياسين رمضان الذي أعدم عام 2007 ، وسكرتير صدام الخاص عبد حميد محمود المعروف بعبد حمود الذي أعدم عام 2012. كما شملت طارق عزيز الذي توفي في 2015 بعد سجنه إثر استسلامه في 2003 بعد الغزو الأمريكي للعراق والإطاحة بنظام صدام حسين.

وينص القرار على أن تحال الأموال لوزارة المالية.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 05/03/2018