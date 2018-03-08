مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يندد بالأجواء في مصر قبل الانتخابات

ندد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين ما وصفه "بمناخ الترهيب السائد" في مصر قبل الانتخابات الرئاسية المقررة هذا الشهر. وتحدث الأمير زيد بن رعد الحسين عن ضغط على مرشحين لدفعهم إلى الانسحاب، وحجب مواقع إعلام ومنظمات غير حكومية. وكانت القاهرة قد صعدت حملة ضد وسائل إعلام تقول إنها تضر بالأمن القومي.

شجب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء ما وصفه "بمناخ الترهيب السائد" في مصر قبل الانتخابات الرئاسية المقررة هذا الشهر وقال إنه مشوب بعمليات اعتقال وتعذيب و"إسكات" لوسائل إعلام مستقلة.

كانت مصر قد صعدت حملة على وسائل الإعلام التي ترى أنها تنشر تقارير ربما تضر بالأمن القومي في وقت تقترب فيه البلاد من انتخابات من شبه المؤكد فعليا أن يفوز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة ثانية، وفي وقت يحارب فيه الجيش تنظيم "الدولة الإسلامية" في شبه جزيرة سيناء.

وقال الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض حقوق الإنسان في تقرير سنوي "تتردد مزاعم عن الضغط على مرشحين محتملين للانسحاب، بعضهم بإلقاء القبض عليه. والتشريع يمنع المرشحين والمؤيدين من تنظيم تجمعات شعبية. وتم إسكات وسائل إعلام مستقلة، وحجب أكثر من 400 موقع لوسائل إعلام ومنظمات غير حكومية".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 08/03/2018