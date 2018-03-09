الصليب الأحمر: قافلة المساعدات الدولية تدخل الغوطة الشرقية في سوريا

أعلن الصليب الأحمر في سوريا أن قافلة المساعدات عبرت الجمعة خط الجبهة ودخلت الغوطة الشرقية، مشيرا إلى أنها "الآن في طريقها لمدينة دوما". وتضم القافلة 13 شاحنة محملة بـ 2400 طرد غذائي و3240 كيساً من الطحين.

دخلت قافلة مساعدات إنسانية تضم 13 شاحنة محملة بـ 2400 طرد غذائي و3240 كيساً من الطحين إلى الغوطة الشرقية المحاصرة الجمعة، وفق ما أفادت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دمشق، أنجي صدقي.

وقالت صدقي: "دخلت القافلة الآن.. وسنقوم بإيصال ما تبقى من المساعدات التي لم يتم تسلميها من القافلة السابقة" الاثنين جراء كثافة القصف.

وكانت قافلة مشتركة بين الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر السوري دخلت الاثنين إلى الغوطة الشرقية المحاصرة وسلمت 247 طنا من المساعدات الطبية والغذائية إلى مدينة دوما، كبرى مدن الغوطة الشرقية. إلا أنها اضطرت إلى المغادرة قبيل المساء دون أن تفرغ كامل حمولتها التي سلمتها "تحت القصف"، بحسب الأمم المتحدة.

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وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلنت الخميس "إرجاء" قافلة المساعدات الإنسانية التي كان من المفترض أن تدخل إلى الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق نظرا لتعرضها لقصف عنيف من قبل النظام السوري"

وتمكنت قوات النظام السوري بعد ساعات من استقدامها تعزيزات عسكرية الأربعاء من استعادة السيطرة على أكثر من نصف مساحة الغوطة الشرقية، في وقت تسببت فيه غارات شنتها دمشق مع حليفتها موسكو بمقتل أكثر من 62 مدنياً في هذه المنطقة وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 09/03/2018