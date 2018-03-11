سوريا: أكثر من ألف قتيل مدني و4350 جريح في الغوطة الشرقية منذ 18 فبراير

أفادت حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن عدد القتلى المدنيين في الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق بلغ أكثر من ألف منذ 18 شباط/فبراير، فيما أصيب أكثر من 4350 آخرين بجروح.

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه وثق مقتل 20 مدنيا، بينهم أربعة أطفال، السبت في القصف على مدينة دوما كبرى مدن الغوطة الشرقية المحاصرة، وسط تقدم جديد للجيش السوري.

وأشار مدير المرصد رامي عبد الرحمن إلى أن القصف في حرستا وعربين أسفر عن مقتل ثمانية مدنيين، لترتفع بذلك حصيلة القتلى المدنيين منذ 18 شباط/فبراير إلى 1031 بينهم 219 طفلا. كما أصيب أكثر من 4350 آخرين بجروح.

وقد عزل الجيش السوري السبت مدينة دوما عن سائر الغوطة الشرقية، ليقسمها بذلك إلى أجزاء ثلاثة: دوما ومحيطها شمالا، حرستا غربا، وبقية المدن والبلدات التي تمتد من الوسط إلى الجنوب.

"الناس ينامون في الطرقات والحدائق العامة"

للتذكير، فإن الغوطة الشرقية هي إحدى بوابات دمشق وتشكل منذ 2012 معقلا للفصائل المعارضة قرب العاصمة ما جعلها هدفا دائما لقوات النظام، فيما تعد مدينة دوما معقل فصيل "جيش الإسلام" الأكثر نفوذا في الغوطة الشرقية.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا من جهتها، بأن طفلا قتل وأصيب أربعة مدنيين السبت في شرق دمشق جراء قصف نفذته فصائل معارضة في الغوطة.

من جهته، وجه المجلس المحلي لمدينة دوما "نداء استغاثة" للمنظمات الدولية، مشيرا إلى "اكتظاظ الملاجئ والأقبية"، ومضيفا أن "الناس ينامون في الطرقات والحدائق العامة". كما لفت إلى "صعوبة دفن" القتلى بسبب قصف طال أيضا مقبرة المدينة.

وأورد التلفزيون السوري الرسمي أن "الجيش يكثف عملياته" على جبهات عدة. ونقل بثا مباشرا من مدينة مسرابا أظهر عبره عشرات المدنيين في أحد الأقبية المظلمة، حيث بكى رجل عجوز وهو يروي كيف فرت عائلته إلى دوما من شدة القصف.

مقتل أول امرأة مسعفة في "الخوذ البيضاء" منذ تأسيس المنظمة العام 2013

إلى ذلك، أعلنت منظمة "الخوذ البيضاء" العاملة بمجال الدفاع المدني بمناطق المعارضة السورية السبت مقتل إحدى المسعفات العاملات لصالحها وذلك جراء القصف، لتكون أول امرأة مسعفة في هذه المنظمة تقتل منذ تأسيس "الخوذ البيضاء" العام 2013.

وقتلت المسعفة، وهي صبحية الأسد، مع أفراد من أسرتها عندما طال القصف منزلهم ببلدة كفرسجنة بمحافظة إدلب التي تسيطر عليها قوات مناوئة للنظام السوري.

واعتبر ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا سجاد مالك الجمعة أن الغوطة الشرقية على "وشك أن تتحول إلى كارثة كبرى"، مشيرا بعد زيارته دوما مع القافلة الأولى إلى "رائحة نفاذة" نتيجة الجثث التي لا تزال تحت الأنقاض.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 11/03/2018