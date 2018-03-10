المرصد السوري: القوات التركية تبلغ مشارف مدينة عفرين

بعد سيطرتها على بلدة جنديرس الإستراتيجية وغداة تصريح للرئيس التركي أن قواته تستطيع دخول مدينة عفرين "في أي لحظة"، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات التركية وحلفائها باتوا على مشارف المدينة.

باتت القوات التركية والفصائل السورية الموالية على مشارف مدينة عفرين في شمال سوريا وسط استمرار المعارك العنيفة مع المقاتلين الأكراد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويأتي ذلك بعدما صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن قواته تستطيع أن تدخل "في أي لحظة" مدينة عفرين، بل إنه صعد أكثر السبت متوعدا بمحاربة الأكراد عند كامل المنطقة الحدودية مع سوريا وصولا إلى القامشلي.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن إن "القوات التركية باتت على مشارف مدينة عفرين، بعد سيطرتها على اللواء 135" وهو معسكر تدريب لوحدات حماية الشعب الكردية وكان قبل ست سنوات مقرا لقوات النظام.

وأضاف عبد الرحمن "باتت قوات النظام تبعد أقل من كيلومترين عن مدينة عفرين من الجهة الشمالية الشرقية" حيث تتواصل المعارك وسط قصف جوي ومدفعي.

وتدور معارك عنيفة أيضا على جبهات أخرى في عفرين "في محاولة من قبل القوات التركية والفصائل تحقيق المزيد من التقدم بهدف محاصرة المدينة"، بحسب عبد الرحمن.

وأكدت الفصائل السورية الموالية لتركيا في بيان سيطرتها على تلة مهمة جعلت مدينة عفرين "مكشوفة" أمامها من الجهة الشرقية.

من منبج إلى القامشلي

وشنت تركيا وفصائل سوريا موالية لها في 20 كانون الثاني/يناير هجوما ضد منطقة عفرين تقول إنه يستهدف وحدات حماية الشعب الكردية التي تصنفها مجموعة "إرهابية". وتمكنت حتى الآن من السيطرة على أكثر من 60 في المئة من هذه المنطقة ذات الغالبية الكردية في شمال سوريا.

وكانت القوات التركية قد حققت تقدما ملحوظا الخميس بسيطرتها على بلدة جنديرس الإستراتيجية في جنوب غرب عفرين.

وتعد جنديرس أكبر بلدة تمكنت القوات التركية من السيطرة عليها في منطقة عفرين منذ بدئها عملية "غصن الزيتون".

وبعد إعلانه أن هدف قواته هو مدينة عفرين التي يمكن دخولها في أي لحظة"، أعلن أردوغان السبت "عندما نطرد الإرهابيين (من عفرين) سنخرجهم من منبج وعين العرب وتل أبيض ورأس العين والقامشلي".

وتخشى تركيا إقامة حكم ذاتي كردي قرب حدودها مع سوريا وتتهم وحدات حماية الشعب الكردية بأنها مجرد امتداد لحزب العمال الكردستاني الذي يقوم بعمليات عسكرية ضدها على أراضيها منذ عقود.

وأمام التقدم التركي، أشار عبد الرحمن إلى "مخاوف كبيرة" لدى المدنيين في مدينة عفرين، التي ليس لديها سوى منفذ واحد يمر عبر بلدتي نبل والزهراء حيث تفرض قوات النظام سيطرتها.

ونشرت قوات النظام خلال اليومين الماضيين عناصر في قرى يسيطر عليها مقاتلون أكراد قرب نبل والزهراء.

وأوضح عبد الرحمن أن "قوات النظام نشرت دفاعات جوية في المنطقة لحماية مناطق سيطرتها في شمال حلب".

ودفع الهجوم التركي آلاف الأشخاص للنزوح خصوصا من المنطقة القريبة من الحدود، وتوجه كثيرون منهم إلى مدينة عفرين، وآخرون لجؤوا إلى مناطق محاذية تحت سيطرة قوات النظام.

ومنذ بدء الهجوم التركي، وثق المرصد السوري مقتل أكثر من 200 مدني في منطقة عفرين. وتنفي أنقرة استهداف المدنيين وتقول إن عمليتها موجهة ضد مواقع وحدات حماية الشعب الكردية.

كما قتل أكثر من 370 مقاتلا كرديا ونحو 340 عنصرا من الفصائل الموالية لتركيا، بحسب المصدر ذاته.

وأحصت تركيا مقتل 42 من جنودها على الأقل منذ بدء هجومها.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 10/03/2018