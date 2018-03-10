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الشرق الأوسط

المرصد السوري: قوات النظام عزلت مدينة دوما عن باقي الغوطة الشرقية المحاصرة

© أ ف ب | آثار الدمار الناجم عن القصف في الغوطة الشرقية

نص فرانس 24

آخر تحديث : 10/03/2018

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت أن قوات النظام قد عزلت مدينة دوما عن باقي الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، مشيرا إلى تقسيم المنطقة إلى ثلاثة أجزاء: "دوما ومحيطها شمالا، حرستا غربا، وباقي المدن والبلدات التي تمتد من الوسط إلى الجنوب".

عزلت قوات النظام السوري السبت مدينة دوما عن باقي الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق إثر "سيطرتها على الطريق التي تربطها بحرستا غربا وعلى مدينة مسرابا إلى الجنوب منها"، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأشار مدير المرصد رامي عبد الرحمن إلى أن "قوات النظام تمكنت السبت من تقسيم الغوطة الشرقية إلى ثلاثة أجزاء: دوما ومحيطها شمالا، حرستا غربا، وباقي المدن والبلدات التي تمتد من الوسط إلى الجنوب".

وقد استهدف قصف جوي ومدفعي المدينة التي يختبئ سكانها في الأبنية، وبدت شوارعها خالية من الحركة.

ومن شأن هذا التقدم أن يضيق الخناق أكثر على الفصائل المعارضة كما على عشرات آلاف المدنيين المحاصرين في الغوطة الشرقية منذ العام 2013، إذ إن اشتباكات عنيفة تدور أيضا بين قوات النظام وفصيل "فيلق الرحمن" قرب بلدات حمورية وسقبا وأفتريس (جنوب).

وتعد الغوطة الشرقية إحدى بوابات دمشق، وتشكل منذ العام 2012 معقل الفصائل المعارضة قرب العاصمة ما جعلها هدفا دائما لقوات النظام.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 10/03/2018

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