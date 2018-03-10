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الشرق الأوسط

بريطانيا: توقيف أربعة أشخاص حاولوا اقتحام سفارة إيران في لندن

© أ ف ب / أرشيف | صورة للسفارة الايرانية في لندن التقطت في 20 شباط/فبراير 2014

نص فرانس 24

آخر تحديث : 10/03/2018

تعرضت السفارة الإيرانية في لندن الجمعة لمحاولة اختراق من قبل أربعة أشخاص تم توقيفهم خلال العملية "بداعي الإضرار بأملاك الغير ولوجودهم بشكل غير قانوني في مكان دبلوماسي"، كما أفادت الشرطة. ووصفت طهران هؤلاء الأشخاص بأنهم أنصار "عقيدة متطرفة" يقيمون في المملكة المتحدة.

أوقفت الشرطة البريطانية الجمعة أربعة أشخاص بعد أن اقتحموا شرفة السفارة الإيرانية في لندن. وقالت متحدثة باسم شرطة لندن: "تم الاتصال بنا الساعة 16,20 بشأن أربعة متظاهرين كانوا في شرفة سفارة إيران" في حي نايت بريدج الراقي.

وأضافت المتحدثة: "تم توقيف الأربعة نحو الساعة 18,40 بداعي الإضرار بأملاك الغير ولوجودهم بشكل غير قانوني في مكان دبلوماسي".

ونقل المتظاهرون، والذين لم يدخلوا إلى مبنى السفارة، إلى مفوضية شرطة وسط لندن بحسب المصدر ذاته.

واحتجت إيران على لسان نائب وزيرها للخارجية عباس عرقجي إلى السفير البريطاني في طهران، وطلبت من الشرطة "حماية مطلقة للدبلوماسيين الإيرانيين في لندن"، بحسب ما نقلت وكالة ارنا الرسمية عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمو .

ووصفت إيران هؤلاء الأشخاص بأنهم أنصار "عقيدة متطرفة" يقيمون في المملكة المتحدة.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 10/03/2018

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