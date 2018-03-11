تحطم طائرة تركية خاصة قادمة من الإمارات إلى إسطنبول في جنوب غرب إيران

تحطمت طائرة تركية خاصة كانت تقل 11 شخصا في جنوب غربي إيران الأحد، حسبما أعلن التلفزيون الإيراني، وكانت في طريقها من الشارقة إلى إسطنبول.

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني ووكالة أنباء تسنيم نقلا عن مسؤولين في مجال الطيران، أن طائرة تركية خاصة على متنها 11 شخصا تحطمت الأحد في جنوب غرب إيران أثناء قيامها برحلة من الإمارات الى إسطنبول.

وقال التلفزيون إن الطائرة التي أقلعت من إمارة الشارقة تحطمت قرب مدينة شهر كورد على بعد 400 كلم جنوب طهران واشتعلت فيها النيران.

من جهتها قالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء إن الطائرة من نوع بومباردييه الكندية.

ونقل التلفزيون الرسمي عن رضا جعفر زادة مدير العلاقات العامة في المنظمة الإيرانية للطيران المدني معلومات تفيد بأن الطائرة كان على متنها ثمانية ركاب وطاقم من ثلاثة أفراد.

أما وكالة تسنيم فنقلت عن مسؤول آخر في المنظمة نفسها قوله إن "النار تشتعل في الطائرة"، مشيرا إلى أنه "بعد أن طلب قائد الطائرة الإذن بالتحليق على ارتفاع أدنى اختفت الطائرة عن شاشات الرادار".

ولم تعرف في الحال أسباب تحطم الطائرة.

فرانس24/أ ف ب/رويترز

نشرت في : 11/03/2018