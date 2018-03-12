إسرائيل: أعضاء بالائتلاف الحاكم يتهمون نتانياهو بتأجيج "أزمة زائفة" للدفع نحو انتخابات مبكرة

يواجه الائتلاف الحكومي في إسرائيل أزمة سياسية جديدة، بسبب الخلافات بين حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو والأحزاب الدينية، حول مشروع قانون الخدمة العسكرية. واتهم أعضاء الائتلاف الحاكم نتانياهو بافتعال أزمة "زائفة" للدفع نحو انتخابات تشريعية مبكرة. وبالرغم من قضايا الفساد المتهم بها نتانياهو، ترجح استطلاعات الرأي فوز حزبه في حال إجراء انتخابات مبكرة.

بعيدا عن التحقيقات المتعلقة بقضايا الفساد، تعصف أزمة سياسية جديدة بأركان الائتلاف الحاكم في إسرائيل، على خلفية خلافات حادة بين حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتانياهو وحلفائه من الأحزاب الدينية، حول مشروع قانون يتعلق بتجنيد الشبان اليهود المتدينين.

واتهم أعضاء الائتلاف الحاكم نتانياهو الأحد، بالعمل على إطالة أزمة "زائفة" حول هذه القضية، من أجل الدفع نحو إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، تنهي التحالف القائم حاليا في الحكم وقد تطيل فترة بقاء نتانياهو على رأس الحكومة.

ويتركز الخلاف حول قانون ينص على إعفاء الشبان اليهود المتدينين المتشددين من الخدمة العسكرية.

استطلاعات الرأي ترجح فوز نتانياهو في انتخابات مبكرة رغم قضايا الفساد

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن نتانياهو قد يبقى رئيسا للوزراء مع فوز حزبه الليكود بغالبية مقاعد البرلمان في الانتخابات المبكرة على الرغم من التحقيقات التي تجريها الشرطة بحقه.

وقد يعزز انتصاره الانتخابي هذا موقفه السياسي قبل قرار المدعي العام حول توجيه الاتهامات رسميا له.

وقال نتانياهو، الذي يقود الائتلاف، في وقت سابق إنه يفضل الاستمرار في الائتلاف حتى نهاية ولايته في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وهو ما كرره الأحد.

لكن أعضاء في الائتلاف اليميني يقولون إن نتانياهو له أهداف أخرى، وتزايدت التكهنات خلال اليوم بأن إسرائيل ربما تتوجه إلى الانتخابات قريبا.

"نتانياهو مغرم بالأزمة الزائفة"

وقال وزير التعليم نافتالي بنيت المنتمي لحزب البيت اليهودي للصحافيين قبل اجتماع الحكومة الأحد "خلال الأسبوع الماضي أعددنا حلا جيدا لمشروع القانون الأزمة. يمكنني القول إنه لا توجد أزمة بشأن مشروع القانون. إنها أزمة زائفة".

وتابع "يمكن أن يكون هناك شخص يريد لأسباب شخصية افتعال أزمة وجر البلاد إلى انتخابات (...) بالنهاية الأمر كله بيد شخص واحد وعليه أن يقرر إذا ما كان يريد انتخابات مبكرة أم لا، هذا الشخص هو رئيس الوزراء".

وأوضح ياكوف مارغي من حزب شاس المتشدد أنه تم التوصل إلى تسويات للوصول إلى اتفاق، لكنه أكد أن "الشعور (السائد) هو أن رئيس الوزراء مغرم بالأزمة الزائفة".

وكتب على تويتر "حين يعلن قادة الأحزاب المتشددة موافقتهم على حل، فإن ذلك يعني أن أزمة مشروع القانون قد تم حلها". وتابع أن "كل الباقي عبارة عن أزمة زائفة".

وترفض الأحزاب اليهودية المتشددة الموافقة على موازنة البلاد لعام 2019 ما لم يتم تعديل أو إلغاء مشروع قانون الخدمة العسكرية الذي يصر وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان على تمريره بدون تعديل.

وأكد وزير المالية الإسرائيلي ضرورة الموافقة على الميزانية قبل نهاية الأسبوع.

والأحد، قال متحدث باسم نائب وزير الصحة ياكوف ليتزمان إن هناك مباحثات جارية بين كافة الأحزاب المعنية حول صياغة قانون الخدمة العسكرية الإلزامية.

وفي اجتماع الأحد، تردد أن الحاخامات المتنفذين قرروا التمسك بمطالبتهم على الموافقة على إعفاء الشباب المتشددين من الخدمة العسكرية قبل المصادقة على الموازنة ورفضوا قانون تسوية تم اقتراحه.

والتقى نتانياهو مساء السبت قادة حزبين متشددين، أعلن بعدها العمل على مشروع قانون يلبي المطالب القانونية والسياسية.

وفي لقاء مع وزراء حزب الليلكود في حكومته قبل اجتماع الحكومة الأحد، قال نتانياهو إنهم "يعملون من أجل حكومة مستقرة يمكنها أن تعمل حتى نهاية ولايتها في تشرين الثاني/نوفمبر 2019".

وتابع "من أجل حدوث ذلك، فعلى كل الأحزاب التوصل إلى اتفاقات وتقرر أن تكمل الطريق معا"، ملمحا إلى أنه ليس السبب في الأزمة.

وتردد أن نتانياهو دعا أعضاء ائتلافه خلال المفاوضات إلى الالتزام بالبقاء في الحكومة حتى نهاية الولاية الحالية.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 12/03/2018