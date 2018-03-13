إيداع نائب الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد السجن بعد إدانته بالفساد

حكم على حميد بقائي (48 عاما) وهو نائب الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد الثلاثاء، بالسجن 15 عاما بعد إدانته في قضايا فساد، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام إيرانية. وفي 2015 سجن بقائي سبعة أشهر لأسباب غير معروفة.

أودع حميد بقائي نائب الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد السجن اليوم الثلاثاء تنفيذا لحكم قضى بسجنه15 عاما لإدانته بقضايا فساد، كما أوردت وسائل إعلام إيرانية.

وكان حميد بقائي البالغ من العمر48 عاما نائبا للرئيس المحافظ أحمدي نجاد الذي تولى الرئاسة لولايتين بين العامين 2005 و2013، ومديرا لمكتبه خلال ولايته الثانية. ويقيمان علاقات وثيقة.

وبقائي متهم باختلاس أموال والاستفادة بشكل غير مشروع من مبادلات عامة، وحكم عليه بالسجن15 عاما.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن النيابة العامة في طهران أن "شرطيين أوقفوا المحكوم وأودعوه السجن".

وفي 2015 سجن بقائي سبعة أشهر لأسباب غير معروفة. وأثناء توليه مهامه تعرض للتحقيق بتهم ارتكاب مخالفات.

ورفض مجلس صيانة الدستور، السلطة التي تبت في طلبات الترشح للانتخابات، طلب ترشح أحمدي نجاد وبقائي للانتخابات الرئاسية في 2017.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 13/03/2018