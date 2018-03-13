اليمن: قتلى في هجوم انتحاري استهدف مقرا لقوات مدعومة من الإمارات في عدن

انفجرت سيارة مفخخة يقودها انتحاري الثلاثاء في مدينة عدن اليمنية، مستهدفة مقرا أمنيا لقوات مدعومة من الإمارات، ما تسبب في وقوع قتلى وجرحى وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.

هاجم انتحاري يقود سيارة مفخخة مقرا أمنيا تابعا لقوات يمنية مدعومة من الإمارات في مدينة عدن الجنوبية الثلاثاء، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف هذه القوات، حسبما أفاد مصدر أمني.

ونقل مصور الوكالة أنه يوجد خمسة ضحايا على الأقل ما بين قتيل وجريح جرى نقلهم من موقع التفجير الذي استهدف مقر قوات "الحزام الأمني" في منطقة الدرين شمال عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها منذ سيطرة المتمردين الحوثيين على صنعاء في أيلول/سبتمبر 2014.

وتعرض المقر الأمني الذي يضم مخزنا للأغذية، إلى تدمير كامل، بحسب المصور، بينما التهمت النيران عددا من السيارات التي كانت متوقفة أمام المقر.

ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعا داميا بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية. كما شهد النزاع تصعيدا مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على مناطق واسعة في أفقر دول شبه الجزيرة العربية.

وينتشر المسلحون الجهاديون في اليمن منذ عقدين، واغتنموا الفوضى الناجمة عن الحرب بين الحكومة والمتمردين لتعزيز مواقعهم خلال السنوات الأخيرة خصوصا في جنوب البلاد، وشنوا هجمات انتحارية ضد مواقع أمنية في عدن ومناطق أخرى.

وفي شباط/فبراير الماضي، استهدف هجوم انتحاري مزدوج تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية" مقر قوات مكافحة الإرهاب التابعة للحكومة في عدن، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا بينهم امرأة وأطفالها الثلاثة كانوا في الموقع لحظة وقوع التفجير.

وقوات "الحزام الأمني" مدعومة من الإمارات، الشريك الرئيسي للسعودية في التحالف العسكري في هذا البلد، وهي قوة نافذة في الجنوب اليمني تقاتل الحوثيين إلى جانب القوات الحكومية الرسمية.

وشهدت عدن في كانون الثاني/يناير اشتباكات دامية بين قوات "الحزام الأمني" والقوات الحكومية على خلفية مطالبة مجموعة انفصالية جنوبية بتغييرات حكومية. وتدعم قوات "الحزام الأمني" المجموعة الانفصالية هذه.

ونجحت جهود الوساطة التي قامت بها السعودية والإمارات في إقناع قوات "الحزام الأمني" المؤيدة للانفصاليين برفع حصار فرضته على المقر الرئاسي وتسليم ثلاثة معسكرات للقوات الحكومية.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 13/03/2018