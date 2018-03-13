سوريا: أنقرة تعلن تطويق مدينة عفرين شمال البلاد

قال الجيش التركي الثلاثاء إنه يفرض طوقا على مدينة عفرين الواقعة شمال سوريا. ويذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد الجمعة أن قواته يمكنها "اقتحام" المدينة في أي وقت.

صدر بيان عن الجيش التركي الثلاثاء قال فيه إنه يفرض منذ الاثنين طوقا على مدينة عفرين في شمال سوريا معقل مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية، حيث تشن أنقرة مع فصائل سورية موالية لها هجوما منذ أسابيع. وتضمن البيان الذي نقلته وكالة الأناضول الحكومية أنه "في إطار العمليات ... تم تطويق مدينة عفرين اعتبارا من 12 آذار/مارس 2018"، دون إعطاء إيضاحات.

ويذكر أن تركيا وفصائل سورية موالية تشن منذ 20 كانون الثاني/يناير هجوما واسعا ضد منطقة عفرين تقول إنه يستهدف وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من واشنطن والتي تصنفها أنقرة "إرهابية".

مداخلة مراسل فرانس24 حول الوضع في عفرين

وسيطرت القوات التركية على نحو 60 بالمئة من المنطقة، ووصلت السبت إلى مشارف مدينة عفرين. ويذكر أن المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن الاثنين، أن مئات المدنيين شرعوا في الفرار من المدينة، خشية وقوعهم في حصار كامل أو تعرضهم لهجوم بري مع تقدم القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أكد الجمعة أن قواته يمكنها "اقتحام" عفرين في أي وقت.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 13/03/2018