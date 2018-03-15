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الشرق الأوسط

ريبورتاج: مئات الأطفال النازحين يتسولون في شوارع عدن بسبب الحرب في اليمن

© فرانس24/ صورة مقتطفة من الفيديو

فيديو عمار الحميداوي , سيريل بايان

آخر تحديث : 15/03/2018

يعيش مئات الأطفال في شوارع مدينة عدن جنوب اليمن بسبب الحرب الدائرة هناك منذ نحو أربع سنوات. أحمد واحد من هؤلاء الأطفال الذين نزحوا إلى المدينة حيث وجد في إحدى مقابرها وسيلة للحصول على ما يكفيه لشراء وجبة واحدة في اليوم. ريبورتاج موفدا فرانس24 عمار الحميداوي وسيريل بايان

نشرت في : 15/03/2018

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