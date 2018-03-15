سبع سنوات من الحرب في سوريا.. يرويها مراسلو فرانس24

تحل الخميس الذكرى السابعة لاندلاع الحرب في سوريا، التي دمرت البلاد وشردت ملايين السوريين في دول العالم بحثا عن ملاذ آمن لهم ولأسرهم. تقوم فرانس24 في هذه المناسبة، بتغطية خاصة عبر مداخلات لكبار مراسليها، ممن قاموا بتغطيات ميدانية هناك خلال السنوات السبع الماضية.

صحفية فرانس24 مايسة تروي تجربتها في تغطية الحرب السورية

مايسة عواد: الصعود السريع لتنظيم "الدولة الإسلامية" أهم ما ميز الحرب السورية

قالت مايسة عواد، مراسلة قناة فرانس24، إنها وبحكم تجربتها الميدانية في سوريا، ترى من بين أهم أحداث تلك الحرب، الصعود السريع لتنظيم "الدولة الإسلامية" الذي تغلغل في العديد من المدن السورية تحت غطاء ديني حتى أنه تمكن من إزاحة تنظيمات متشددة أخرى مثل القاعدة.

وقالت عواد أيضا "خلال تواجدنا في الشدادي (شمال شرق) في 2016 التقطنا صورا نادرة لقوات خاصة أجنبية أمريكية تعمل على الأرض جنبا إلى جنب مع قوات سوريا الديمقراطية.. وبعد مرور بضعة أشهر، اعترف الرئيس الأمريكي باراك أوباما بحقيقة وجود قوات بلاده على الأرض (سوريا)".

وفي سؤال حول تعاطي السلطات حاليا مع المقاتلين السابقين لتنظيم "الدولة الإسلامية" ومنهم من أسر أو استسلم، قالت عواد "رافقت المحكمة الخاصة بالإرهاب، إنها ليست محكمة سورية ولا تخضع للقانون السوري بل لقانون خاص تابع للإدارة الكردية الذاتية في شمال سوريا" وأضافت "هناك ضرورة للمحاسبة لكن من دون إيقاع ظلم أو إحداث شرخ بين المكون العربي والكردي".

صحفي فرانس24 عبد الله مكاوي يروي تغطيته للحرب السورية

عبد الله ملكاوي: تسلل عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" بين المدنيين يبقى معضلة

شرح مراسل فرانس24 عبد الله مكاوي الذي أجرى عدة تغطيات ميدانية للحرب السورية، كيف بات الوضع في سوريا بعد سنوات من النزاع المسلح العنيف الذي تورطت فيه أكثر من دولة.

وتطرق مكاوي إلى الأزمة بين تركيا والأكراد في سوريا مشيرا إلى تساؤلات تطرح على أكثر من صعيد، حول إمكانيات قيام كيان كردي في سوريا حقيقة، وتداعيات التدخل العسكري هناك.

كما قال مراسل فرانس24 في معرض حديثه عن تجربته في تغطية النزاع السوري، إن أكثر الصعوبات التي طرحت بعد هزيمة تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا والعراق أيضا، هي مشكلة الكشف عن عناصر التنظيم المتسللين بين المدنيين، مشيرا إلى وجود تجاوزات تقع بسبب هذه المعضلة.

فرانس24

نشرت في : 15/03/2018