الحرب في سوريا: سبع سنوات من الصراع والانقسامات... والمحاولات الدبلوماسية

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طلاب المدارس الأمريكية يتظاهرون للمطالبة بتشديد قوانين حيازة الأسلحة
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دوري أبطال أوروبا: برشلونة وبايرن ميوينخ يكملان ركب المتأهلين إلى ربع النهائي
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فلاديمير بوتين: 18 عاما في الكرملين ... وماض يجهل العالم الكثير عنه
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نيوزيلندا تحقق في محاولة تسميم عميل روسي مزدوج سابق في 2006
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المغرب: سقوط جرحى في صدامات بين قوات الأمن ومحتجين في مدينة جرادة
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فرنسا: النقابات تهدد بإضراب مفتوح احتجاجا على مشروع إصلاح شركة سكك الحديد العمومية
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من هي أسعد شعوب العالم وأتعسها بحسب آخر تقرير للأمم المتحدة؟
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جيرار كولومب "الجزائريون ليسوا بحاجة لطلب اللجوء في فرنسا"
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قضية العميل الروسي المزدوج: ماكرون يعلن دعمه لبريطانيا ويعد بإجراءات ضد موسكو
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فرنسا: مذكرة توقيف بحق الأميرة حصة بنت سلمان شقيقة ولي العهد السعودي
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ولي العهد السعودي: إذا طورت إيران قنبلة ذرية سنقوم بالمثل في أسرع وقت ممكن
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سبع سنوات من الحرب في سوريا.. يرويها مراسلو فرانس24
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