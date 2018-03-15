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الشرق الأوسط

الحرب في سوريا: سبع سنوات من الصراع والانقسامات... والمحاولات الدبلوماسية

© أ ف ب

فيديو محمد فرحات

آخر تحديث : 15/03/2018

تمر الخميس سبع سنوات على بداية الحرب المدمرة في سوريا بين نظام الرئيس بشار الأسد ومعارضة تنوعت طبيعتها وأشكالها بتنوع مكوناتها ومطالبها. والنتيجة أن البلاد أصبحت جحيما ضحيته الأولى مدنيون أبرياء. فيما يلي عودة على أبرز مراحل الحرب وانعكاساتها على المنطقة.

نشرت في : 15/03/2018

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