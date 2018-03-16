مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة: خروج أكثر من 40 ألف مدني الخميس من الغوطة الشرقية

خرج أكثر من 40 ألف مدني الخميس من الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، عبر معابر فتحتها القوات الروسية والسورية حسب مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري. وتتعرض الغوطة الشرقية للقصف المكثف منذ قرابة شهر.

أعلن مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري الجمعة أن أكثر من 40 ألف مدني خرجوا الخميس من الغوطة الشرقية المحاصرة، والتي تتعرض لقصف وغارات كثيفة تنفذها قوات النظام السوري منذ 18 شباط/فبراير.

وصرح الجعفري خلال اجتماع لمجلس الأمن حول سوريا أن المدنيين "توجهوا إلى مراكز إيواء وفرتها الحكومة والهلال الأحمر العربي السوري"، موضحا أن القوات السورية والروسية فتحت "معابر" لتأمين خروج المدنيين.

وتحدث الجعفري عقب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا الذي حذر من تصعيد النزاع رغم قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار.

من جهته قدر المرصد السوري لحقوق الإنسان عدد المدنيين الذين خرجوا من الغوطة الخميس بنحو 20 ألف.

وأكد الجعفري أن "الحكومة السورية سمحت كذلك (الخميس) بدخول قافلة مساعدات مشتركة بين الهلال الأحمر والصليب الأحمر والأمم المتحدة تحمل كميات كبيرة من الأدوية والطعام. سنسمح بمرور مثل هذه القوافل عندما تتوفر الشروط الأمنية في المستقبل كذلك".

وأضاف الجعفري أن "المجموعات الإرهابية تواصل تلقي تعليمات من الدول التي تدعمها وتواصل استخدام المدنيين دروعا بشرية عبر منعهم من الخروج عبر المعابر الإنسانية".

ولقي عشرات المدنيين حتفهم الجمعة في مناطق الغوطة المحاصرة التي تعرضت للقصف مجددا.

ودعا الجيش السوري السكان إلى الخروج عبر "المعابر الآمنة" التي حددها، مؤكدا استعادة السيطرة على سبعين بالمئة من المناطق التي كانت تحت سيطرة "المجموعات الإرهابية".

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 16/03/2018