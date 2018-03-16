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الشرق الأوسط

هجوم بسيارة على مجموعة جنود في الضفة الغربية يوقع قتيلان

© أ ف ب / أرشيف | جنود إسرائيليين في الضفة الغربية

نص فرانس 24

آخر تحديث : 16/03/2018

لقي اسرائيليان حتفهم وأصيب آخران على الأقل حين دهس فلسطيني بسيارته مجموعة جنود إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفاد الإعلام الإسرائيلي. ولم يؤكد الجيش الإسرائيلي حصيلة القتلى.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن فلسطينيا دهس بسيارته مجموعة جنود إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، وأسفرت العملية عن مقتل إسرائيليان وإصابة آخران على الأقل بجروح.

لم يؤكد الجيش الإسرائيلي حصيلة القتلى لكنه أعلن أن فلسطينيا "دهس جنودا يؤمنون طريقا على مقربة من مستوطنة ميفو دوتان" في شمال الضفة الغربية. وذكر الجيش أن المهاجم اعتقل واقتيد إلى المستشفى.

فرانس24 / أ ف ب

نشرت في : 16/03/2018

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