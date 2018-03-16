هجوم بسيارة على مجموعة جنود في الضفة الغربية يوقع قتيلان

لقي اسرائيليان حتفهم وأصيب آخران على الأقل حين دهس فلسطيني بسيارته مجموعة جنود إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفاد الإعلام الإسرائيلي. ولم يؤكد الجيش الإسرائيلي حصيلة القتلى.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن فلسطينيا دهس بسيارته مجموعة جنود إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، وأسفرت العملية عن مقتل إسرائيليان وإصابة آخران على الأقل بجروح.

لم يؤكد الجيش الإسرائيلي حصيلة القتلى لكنه أعلن أن فلسطينيا "دهس جنودا يؤمنون طريقا على مقربة من مستوطنة ميفو دوتان" في شمال الضفة الغربية. وذكر الجيش أن المهاجم اعتقل واقتيد إلى المستشفى.

فرانس24 / أ ف ب

نشرت في : 16/03/2018