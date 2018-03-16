المصريون في الخارج يبدؤون التصويت في الانتخابات الرئاسية

بدأ المصريون في الخارج الجمعة الإدلاء بأصواتهم في الاقتراع الرئاسي الذي يستمر ثلاثة أيام، ويسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي للفوز بفترة رئاسية ثانية. كما سيجري التصويت في الداخل المصري بين 26 و28 آذار/مارس.

يدلي المصريون في الخارج بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت صباح الجمعة في الدول العربية والأجنبية وتستمر ثلاثة أيام، في حين ستجري الانتخابات في الداخل بين يومي 26 و28 آذار/مارس الجاري.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم إن عملية الاقتراع تسير بشكل عادي في الدول التي بدأت فيها، وتابع أن الهيئة لم تتلق إلى الآن أي شكوى حول سير التصويت، حسبما نقلت عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

ويسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي للفوز بفترة رئاسية ثانية وأخيرة يسمح بها الدستور، وينافسه في السباق الرئاسي رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى. ويتوقع أن يحقق السيسي فوزا كبيرا في الانتخابات، فموسى يقود حزبا يؤيد السيسي.

ووفق وسائل الإعلام الرسمية ستجري الانتخابات في 139 لجنة تصويت في 124 دولة.

المصريون في الخارج يدلون بأصواتهم / طاهر مختار: ناشط سياسي

توافد الناخبين إلى مقار السفارات

وفي الكويت امتدت طوابير الناخبين الذين قدروا بالمئات، عشرات الأمتار أمام السفارة المصرية، وسمح للصحافيين الذين يحملون تصاريح خاصة من السفارة بدخول لجنة الاقتراع ومتابعة التصويت.

وحضرعشرات المتطوعين أمام السفارة لتنظيم المرور ومساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة للوصول إلى لجنة الاقتراع.

وتولت حافلات خاصة نقل ناخبين من منطقة الجزيرة الخضراء القريبة من حي السفارات ثم أعادتهم بعد الإدلاء بأصواتهم وذلك لتفادي أي ازدحام مروري قرب السفارة. وكان السيسي قد دعا المصريين أمس الخميس إلى الإقبال بأعداد كبيرة على التصويت.

وذكرت أيضا وكالة أنباء الشرق الأوسط أن ناخبين توافدوا إلى مقري السفارة في الرياض والقنصلية في جدة للتصويت. كما أفادت بأن مصريين في السودان أدلوا بأصواتهم في مقر السفارة في الخرطوم.

وشارك مصريون في المغرب في الاقتراع بمقر السفارة بالرباط. وقال السفير أشرف إبراهيم لرويترز "رغم أن الأمطار كانت شديدة في الصباح كانت نسبة التصويت جيدة".

ولم ينظم أي من المرشحين حملة انتخابية كبيرة وركزا بدلا من ذلك على دعوة الناخبين إلى الإقبال بكثافة على التصويت لمنح الفائز شرعية قوية.

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 16/03/2018