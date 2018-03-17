فيديو: الجيش الإسرائيلي يعتقل اثنين من عائلة فلسطيني نفذ عملية دهس في الضفة الغربية
آخر تحديث : 17/03/2018
أعلن الجيش الاسرائيلي السبت اعتقال اثنين من أقرباء الفلسطيني الذي نفذ الجمعة عملية دهس قتل فيها جنديان إسرائيليان الجمعة في الضفة الغربية المحتلة. ونفذت عمليةالدهس في "يوم غضب" دعت إلى تنظيمه حركة حماس، التي أشادت بالهجوم، بعد مرور مئة يوم على اعتراف الرئيس الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن إسرائيل "ستعمل من أجل هدم منزل الإرهابي".
نشرت في : 17/03/2018