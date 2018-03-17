المرصد السوري: القوات النظامية تسيطر على بلدتي سقبا وكفر بطنا في الغوطة الشرقية

استعاد الجيش النظامي السوري السيطرة السبت على بلدتي سقبا وكفر بطنا في الغوطة الشرقية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات النظام السوري استعادت السبت بلدتين جديدتين في ما تبقى تحت سيطرة الفصائل المعارضة من الغوطة الشرقية قرب دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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وصرح مدير المرصد رامي عبد الرحمن "تمكنت قوات النظام من السيطرة على بلدتي سقبا وكفر بطنا إثر معارك مع فصيل فيلق الرحمن" الذي يسيطر على الجيب الجنوبي للغوطة الشرقية، ولم يعد يتواجد سوى في بضع بلدات فقط.

وتشن قوات النظام منذ 18 شباط/فبراير حملة عسكرية على الغوطة الشرقية بدأت بقصف عنيف لحقه هجوم بري تمكنت خلاله من السيطرة على أكثر من 70 في المئة من هذه المنطقة.

ومع تقدمها في الغوطة، تمكنت قوات النظام من تقطيع أوصالها إلى ثلاثة جيوب منفصلة هي دوما شمالا تحت سيطرة فصيل جيش الإسلام، وحرستا غربا حيث حركة أحرار الشام، وبلدات أخرى جنوبا يسيطر عليها فصيل فيلق الرحمن مع وجود لهيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً).

وتركزت المعارك في الأيام الماضية في القطاع الجنوبي، حيث تدور معارك عنيفة يرافقها قصف جوي ومدفعي دفعت آلاف المدنيين إلى النزوح في اتجاه مناطق باتت تسيطر عليها القوات النظامية.

فرانس24 / أ ف ب

نشرت في : 17/03/2018