حماس تغلق شركة اتصالات امتنعت عن التعاون في التحقيق بشأن محاولة اغتيال الحمد الله

أكدت حركة حماس انها اغلقت السبت مكاتب شركة "الوطنية موبايل" للاتصالات في قطاع غزة لرفضها التعاون مع الأجهزة الأمنية في التحقيق حول انفجار استهدف الثلاثاء موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله.

أغلقت حركة حماس مكاتب شركة اتصالات في غزة بعد امتناعها عن التعاون في التحقيق بشأن محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله.

واستهدف انفجار الثلاثاء موكب الحمد الله في بيت حانون بعد دخوله قطاع غزة ما أسفر سبعة جرحى، وشكل ضربة جديدة لعملية المصالحة الفلسطينية المتعثرة بين حركتي فتح وحماس.

ولم يصب الحمد الله ولا أي من أعضاء وفده وبينهم رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج.

وصرحت شرطة حماس التي تسيطر على القطاع في بيان أنها اغلقت المقر الرئيسي لشركة الوطنية موبايل موضحة أن "قرار الإغلاق جاء بتوصية من النائب العام في غزة عقب رفض الشركة التعاون مع الأجهزة الأمنية في مجريات التحقيق".

ولم تدل الشرطة بالمزيد من التفاصيل علما بأنه لم يتم قطع الخطوط الهاتفية للشركة.

ولم تتبن أي جهة الهجوم، لكن مجموعات إسلامية متطرفة معارضة لحماس تنشط في قطاع غزة وكانت مسؤولة عن هجمات في السابق.

لكن الرئاسة الفلسطينية حملت، حسب وسائل الإعلام الرسمية، حماس "المسؤولية عن الاستهداف الجبان لموكب رئيس الوزراء".

ورغم اتفاق المصالحة الممضى في تشرين الأول/أكتوبر الفائت، لا يزال الجدل قائما بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس بشأن إدارة قطاع غزة وتسلم الحكومة الفلسطينية إدارة معظم الوزارات.

وسيطرت حماس على قطاع غزة بعد مواجهات دامية مع حركة فتح في 2007. ويعترف المجتمع الدولي بحكومة الحمد الله في حين أدرجت حركة حماس على قائمة "المنظمات الإرهابية" للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 17/03/2018