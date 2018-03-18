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الشرق الأوسط

إسرائيل تنفذ غارة جوية على قطاع غزة

© أ ف ب

فيديو مها أبو الكاس

نص فرانس 24

آخر تحديث : 18/03/2018

أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد في بيان أن مقاتلاته شنت ليلا غارة في قطاع غزة ضد "هدف عسكري" لحركة حماس. ويأتي ذلك بعد انفجار عبوة ناسفة على حدود القطاع وإسرائيل.

شنت مقاتلات إسرائيلية ليل السبت الأحد غارة على "هدف عسكري" لحركة حماس في قطاع غزة بعد انفجار عبوة ناسفة قرب الحدود بين القطاع والدولة العبرية، على ما أعلن الجيش، وتضمن بيان للجيش أن "منظمة حماس الإرهابية يجب أن تحاسب على كل ما يحصل في وانطلاقا من قطاع غزة".

وذكر البيان أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل التحرك بكل ما لديه من وسائل لضمان أمن المدنيين الإسرائيليين"، بدون إضافة المزيد من التفاصيل.

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وانفجرت عبوة ناسفة السبت قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل من دون أن تسفر عن إصابات بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي الذي رد باستهداف موقع لحركة حماس التي تسيطر على القطاع.

وأفاد الجيش في بيان السبت أن الانفجار وقع في شمال قطاع غزة وتحديدا في منطقة كانت خالية من أي جندي إسرائيلي. مضيفا "ردا على ذلك، استهدفت دبابات إسرائيلية نقطة مراقبة لحماس، المنظمة الإرهابية".

وقالت مصادر فلسطينية أن رد الجيش الإسرائيلي أسفر عن إصابة شخص بجروح طفيفة.

والخميس، انفجرت عبوتان ناسفتان على الحدود ورد الجيش الإسرائيلي أيضا باستهداف مواقع لحماس. ولم تتبن أي جهة هذه التفجيرات لكن إسرائيل تحمل حماس مسؤولية ما يحصل في قطاع غزة.

ويذكر أنه تم التوصل إلى وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحركة حماس في آب/أغسطس 2014 بعد حرب إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة استمرت خمسين يوما.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 18/03/2018

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