الشرطة الإسرائيلية تقتل فلسطينيا طعن حارسا في القدس

قتلت الشرطة الإسرائيلية فلسطينيا بعدما طعن حارسا أمنيا في البلدة القديمة في القدس الأحد وأصابه بجروح بالغة.

أعلنت السلطات الإسرائيلية أن فلسطينيا أصاب حارسا أمنيا إسرائيليا بجروح بالغة بعد طعنه في في القدس القديمة الأحد قبل أن يرديه شرطي.

وصرح ميكي روزنفلد المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية لوكالة فرانس برس إن "مهاجما كان يحمل سكينا قد قتل بالرصاص".

وقالت أجهزة الإسعاف إنه تم نقل الحارس الأمني إلى المستشفى وحاله خطرة بعد تعرضه لطعنة في الصدر.

وأبلغ جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشين بيت" وكالة فرانس برس أن منفذ عملية الطعن فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة.

ويأتي الاعتداء بعد عملية دهس نفذها الجمعة فلسطيني بسيارته مجموعة جنود إسرائيلين قرب جنين في شمال الضفة الغربية أسفرت عن قتيلين وجرح آخرين، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وتصاعد التوتر الجمعة مع دعوة حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى "يوم غضب" في مناسبة ذكرى مرور 100 يوم على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ويعتبر الفلسطينيون القدس عاصمتهم وشكل اعتراف ترامب بها عاصمة لإسرائيل قطيعة مع عقود من الدبلوماسية الامريكية التي تعتبر أن تحديد وضع القدس يتم من طريق مفاوضات بين الطرفين.

وقتل 32 فلسطينيا وأربعة إسرائيليين منذ إعلان ترامب نقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، ما أدى إلى تظاهرات كبرى منددة.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 18/03/2018