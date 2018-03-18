القوات التركية والفصائل الموالية لها تتوغل في مدينة عفرين السورية

تمكنت القوات التركية مدعومة بالفصائل الموالية لها من التوغل في مدينة عفرين السورية، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد. ويأتي ذلك خلال عملية عسكرية بدأتها أنقرة منذ 20 كانون الثاني/يناير، وتقول أنقرة إنها تستهدف وحدات حماية الشعب الكردية التي تصنفها مجموعة "إرهابية".

دخلت القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها مدينة عفرين ذات الغالبية الكردية في شمال سوريا وسيطرت على أحياء منها في إطار العملية العسكرية المستمرة منذ نحو شهرين، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد. فيما أعلنت الفصائل السورية الموالية لأنقرة في بيان صباح الأحد "توغلها داخل مدينة عفرين من المحورين الشرقي والغربي" والسيطرة على حيي الأشرفية والجميلية.

وأفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن "اشتباكات تدور حالياً في المدينة التي سيطرت القوات التركية والفصائل الموالية لها على أحياء منها"، مشيراً إلى "قصف عنيف استهدف المدينة منذ ظهر الأربعاء".

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وفي مدينة عفرين، أفاد أحد السكان لوكالة الأنباء الفرنسية أن المدنيين الباقين فيها يختبؤون في الأقبية، ويسمعون أصوات إطلاق رصاص في الخارج وصيحات "الله أكبر".

ودفع الهجوم التركي عشرات الآلاف إلى النزوح من مدينة عفرين، حيث أفاد المرصد السوري عن نزوح أكثر من 200 ألف مدني من المدينة منذ مساء الأربعاء فقط، وتوجه معظمهم إلى مناطق تسيطر عليها قوات النظام السوري في شمال حلب.

مداخلة مراسل فرانس24 بإسطنبول

ويأتي هذا التقدم في إطار العملية العسكرية المستمرة التي بدأتها تركيا والفصائل السورية الموالية لها في 20 كانون الثاني/يناير، وتقول أنقرة إنها تستهدف وحدات حماية الشعب الكردية التي تصنفها مجموعة "إرهابية". وسيطرت القوات التركية على مساحات واسعة من المنطقة الحدودية قبل تطويق المدينة ودخولها.

وخاض المقاتلون الأكراد الذين أثبتوا عن فعالية في قتال تنظيم الدولة الإسلامية، معارك عنيفة مع القوات التركية والفصائل الموالية لها لكنها المرة الأولى التي يتعرضون فيها لعملية عسكرية واسعة بهذا الشكل مع قصف جوي.

وأمام الهجوم التركي، طالب الأكراد دمشق بالتدخل، وبعد مفاوضات دخلت قوات محدودة تابعة لقوات النظام انتشرت على جبهات عدة، لكن سرعان ما استهدفها الأتراك بالقصف.

وأراد الأكراد بشكل أساسي من الجيش السوري نشر دفاعات جوية تتصدى للطائرات التركية.

أردوغان يعلن السيطرة "الكاملة" على مركز مدينة عفرين

من جانبه أكد الرئيس التركي رجب طيب أرودغان الأحد أن المقاتلين السوريين المدعومين من أنقرة سيطروا "بالكامل" على مركز مدينة عفرين. وأفاد أردوغان أن "وحدات من الجيش السوري الحر مدعومة من القوات المسلحة التركية سيطرت على مركز مدينة عفرين بالكامل هذا الصباح في الساعة 08,30 (05,30 ت غ)" مضيفا أن عمليات نزع الألغام لا تزال مستمرة.

وأكد الجيش التركي في بيان منفصل أن مركز مدينة عفرين بات "تحت السيطرة"، مضيفا أن "عمليات البحث عن الألغام وغيرها من المتفجرات مستمرة".

وتحدث أحد سكان عفرين لوكالة الأنباء الفرنسية عن غياب الاشتباكات وانتشار عناصر الفصائل السورية في وسط المدينة، متحدثاً عن "انسحاب" المقاتلين الأكراد منها.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 18/03/2018