آلاف السوريين يواصلون النزوح من مناطق القتال في عفرين والغوطة

يستمر آلاف المدنيين في النزوح هربا من الموت في سوريا حيث يواصل النظام قصف الغوطة الشرقية قرب دمشق بعنف سعيا إلى السيطرة عليها، وتصعد تركيا هجومها على منطقة عفرين الحدودية لطرد الأكراد منها.

فر آلاف المدنيين من بلداتهم هربا من معارك تستعر في شمال سوريا وجنوبها السبت مع استمرار هجومين مختلفين تسببا في نزوح جماعي في الأيام القليلة الماضية.

وفرت موجة جديدة من جيب لمقاتلي المعارضة نحو خطوط الجيش في الغوطة الشرقية قرب العاصمة دمشق في الجنوب الغربي. وقال رجال إنقاذ والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن ضربات جوية قصفت المنطقة المحاصرة.

وفي منطقة عفرين بشمال البلاد، قالت قوات كردية سورية والمرصد السوري إن السكان فروا من اشتباكات تقترب من ديارهم مع قصف طائرات حربية تركية المدينة الرئيسية.

وقالت مسؤولة كردية بارزة إن أكثر من 150 ألفا غادروا المدينة في الأيام القليلة الماضية.

ودخل الهجومان وأحدهما يقوم به الجيش السوري وتدعمه روسيا والآخر تقوده تركيا وحلفاؤها من المعارضة السورية المسلحة مرحلة حاسمة خلال الأيام الماضية. وأظهر الهجومان كيف تعيد الفصائل السورية وحلفاؤها من الخارج إعادة رسم خريطة السيطرة في سوريا بعد الهزيمة التي لحقت العام الماضي بدولة الخلافة التي أعلنها تنظيم "الدولة الإسلامية".

ودخلت الحرب السورية عامها الثامن الأسبوع الماضي وأزهقت حتى الآن أرواح مئات الآلاف وأدت لنزوح أكثر من 11 مليونا على الأقل بينهم ستة ملايين تقريبا فروا إلى خارج البلاد في واحدة من أسوأ أزمات اللجوء في العصر الحديث.

وشنت تركيا هجوما عبر الحدود في عفرين في يناير/ كانون الثاني ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تسيطر على المنطقة. فيما تقدم الجيش السوري في هجوم منفصل ليستعيد أغلب أراضي الغوطة الشرقية التي كانت آخر معقل كبير لمقاتلي المعارضة قرب العاصمة دمشق.

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 18/03/2018