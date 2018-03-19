مقتل بريطانية شاركت في معارك عفرين إلى جانب وحدات المرأة الكردية

قتلت شابة بريطانية تدعى آنا كامبل خلال مشاركتها إلى جانب وحدات حماية المرأة الكردية بالمعارك، إثر قصف تركي على جبهات مدينة عفرين في شمال سوريا، وفق ما أعلنت متحدثة باسم الوحدات الاثنين.

أعلنت وحدات حماية المرأة الكردية الاثنين مصرع مقاتلة بريطانية شاركت بالمعارك التي خاضتها ضد الهجوم التركي على منطقة عفرين في شمال سوريا، وفق ما أكدت متحدثة باسمها.

وأفادت المتحدثة باسم الوحدات نسرين عبد الله أن المقاتلة البريطانية آنا كامبل قتلت "في 15 آذار/مارس في قصف تركي على جبهات مدينة عفرين". مضيفة "تبلغنا البارحة باستشهادها وتواصلنا مع عائلتها".

وانضمت كامبل المتحدرة من مدينة لويس في جنوب بريطانيا إلى صفوف الوحدات الكردية في أيار/مايو 2017، وفق عبد الله. وبعد حملة عسكرية استمرت شهرين، سيطرت القوات التركية وفصائل سورية موالية لها الأحد على مدينة عفرين ذات الغالبية الكردية في شمال سوريا، إثر انسحاب المقاتلين الأكراد منها.

وشاركت المقاتلة البريطانية في "تدريبات مكثفة" من دون أن تنضم إلى جبهات القتال وفق عبد الله التي أوضحت "بعد الهجوم على منطقة عفرين أصرت على أن يتم إرسالها إلى هناك".

وأعلنت وحدات حماية الشعب الكردية الشهر الماضي مقتل ثلاثة أجانب في صفوفها، هما الفرنسي أوليفييه فرانسوا جان لو كلانش (41 عاما) والإسباني سامويل برادا ليون (25 عاما) قتلا في منطقة عفرين، والهولندي شورد هيغر الذي قضى في محافظة دير الزور (شرق) في المعارك ضد تنظيم "الدولة الإسلامية".

وانضم خلال السنوات الماضية المئات من المقاتلين الأجانب إلى صفوف الوحدات الكردية لدعمها في قتال تنظيم "الدولة الإسلامية"، قبل أن تتحول عفرين إلى أولوية بالنسبة للمقاتلين الأكراد بعد بدء الهجوم التركي.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 19/03/2018