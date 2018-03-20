العراق: عودة الملاحة الجوية للعمل في مطار السليمانية بعد توقفها لستة أشهر

وصلت طائرة شحن إلى مطار السليمانية في إقليم كردستان العراق، بعد ظهر الثلاثاء قادمة من الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، فيما غادرت طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية المطار نفسه متجهة إلى العاصمة الأردنية، لتعود بذلك حركة الملاحة الجوية للعمل بعد توقف دام ستة أشهر. وكانت الحكومة العراقية قد أوقفت الملاحة الجوية في مطاري أربيل والسليمانية بعد استفتاء على الاستقلال رأته بغداد غير قانوني.

عادت حركة الملاحة الجوية للعمل في مطار السليمانية في إقليم كردستان بشمال العراق الثلاثاء بعد أسبوع من رفع الحظر الذي فرضته السلطات الاتحادية في بغداد منذ ستة أشهر على مطاري الإقليم، على خلفية استفتاء الاستقلال الذي رفضت بغداد الاعتراف به وبنتائجه.

وقال المراسل إن طائرة شحن تحمل أجهزة إلكترونية وصلت إلى السليمانية بعد ظهر الثلاثاء آتية من الشارقة في دولة الإمارات.

وأوضح مدير الإعلام في مطار السليمانية دانا محمد أنه "عند الساعة 13:15 بالتوقيت المحلي (10:15 ت غ) غادرت أيضا طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية إلى العاصمة الأردنية عمان وعلى متنها 39 مسافرا".

وأكد محمد أن هذه "أولى الرحلات الدولية" منذ رفع بغداد الحظر المفروض على مطاري أربيل والسليمانية.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد قرر الثلاثاء الماضي إعادة فتح مطاري أربيل والسليمانية في كردستان العراق أمام الرحلات الدولية، بعد ستة أشهر من الحظر، وبعد موافقة حكومة الإقليم على إخضاعهما لسلطة الحكومة الاتحادية.

وفرضت الحكومة العراقية نهاية أيلول/سبتمبر حظرا على الرحلات الدولية من مطاري أربيل والسليمانية وإليهما، بعد أيام من الاستفتاء حول استقلال كردستان، الذي اعتبرته بغداد غير قانوني.

وقررت بغداد كذلك غلق المنافذ الحدودية البرية في الإقليم، وأرسلت قواتها لاستعادة السيطرة على المناطق التي سيطرت عليها قوات البشمركة الكردية على مدى أعوام خصوصا خلال الفوضى التي أعقبت هجوم تنظيم "الدولة الإسلامية" في حزيران/يونيو 2014.

وكان بين هذه المناطق كركوك الأمر الذي أدى إلى خسارة الإقليم موارد نفطية كانت تحت سيطرته في تلك المحافظة.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 20/03/2018